Valentin Mavrodineanu, emoţii din tribune

Prezent pentru prima oară la un Campionat Naţional de gimnastică aerobică doar din postura de spectator, Valentin Mavrodineanu a acceptat un interviu fulger înainte de a începe partea a doua a concursului, cea în care aveau să concureze şi seniorii. Retras din activitatea competiţională după Campionatul Mondial de la Rodez, unde a cucerit medalia de aur în proba pe echipe şi medalia de argint în proba de trio, Mavrodineanu s-a arătat mai emoţionat din această postură, decât din cea de concurent. „Este altceva să stai în tribună şi să-şi priveşti colegii cum evoluează”, a spus constănţeanul, care şi-a motivat şi retragerea din activitatea competiţională. „Nu mi-am pus ghetele în cui, mi-am pus costumul şi adidaşii de concurs în cui. Nu mai este acea dorinţă mare ca să fac performanţă. Nu mai am acea motivaţie să trag de mine foarte tare”, a explicat Mavrodineanu. Component al unui trio extrem de valoros, alături de constănţenii Mircea Zamfir şi Mircea Brânzea, Valentin Mavrodineanu a cucerit tot ce se putea la nivel internaţional. „Îmi lipseşte o medalie olimpică, cu toate că sportul nostru nu este olimpic. Mi-ar fi plăcut foarte mult să ajung la o ediţie a Jocurilor Olimpice, mai ales că eu am avut şapte medalii de aur la un Campionat Mondial. Aş fi vrut să fiu şi eu acolo. Aş fi luat o medalie cu siguranţă”, spune, cu regret, fostul gimnast, care acum împărtăşeşte tainele aerobicului în cadrul orelor pe care le are la o sală de fitness din Bucureşti. „Am încheiat un capitol din viaţa mea. Începe altul pentru mine. Momentan muncesc la o sală de fitness din Bucureşti şi sper să fie bine în continuare. Suntem curtaţi de aceste săli pentru că suntem campioni mondiali şi putem împărtăşi câte ceva din acest sport şi celorlalţi. Se câştigă mai bine în acest mediu, decât în gimnastică aerobică. De exemplu, diferenţa dintre o premieră la gimnastică aerobică şi una la gimnastică artistică este cam de 30-40 % în defavoarea aerobicului”, a mai spus Valentin Mavrodineanu. Nu este de mirare că tot mai mulţi sportivi se retrag din acest sport imediat după ce fac cunoştinţă cu marea performanţă. După CM de la Rodez, lotul naţional de gimnastică aerobică al României s-a confruntat cu o retragere în bloc a sportivilor, nu mai puţin de şapte gimnaşti renunţând la activitatea competiţională.