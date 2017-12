Valentino, recompensat cu premiul Rodeo Drive Walk of Style

Creatorul de modă italian Valentino va deveni al 13-lea cîştigător al premiului Rodeo Drive Walk of Style. Ceremonia de decernare a distincţiei va avea loc pe 2 aprilie, pe celebra stradă Rodeo Drive din cartierul Beverly Hills din Los Angeles. De asemenea, o expoziţie în aer liber, inspirată din creaţiile Valentino, va fi organizată la faţa locului, în onoarea legendarului creator de modă italian. Data ceremoniei a fost aleasă pentru a coincide cu premiera filmului documentar regizat de Matt Tyrnauer, intitulat ”Valentino: The Last Emperor / Valentino: Ultimul Împărat”.

După anunţul retragerii sale din lumea modei, îndelung mediatizat, celebrul designer şi-a continuat periplul în jurul lumii printr-o serie de apariţii publice, dintre care cea mai recentă a fost la gala premiilor Oscar, la sfîrşitul lunii februarie. Printre precedenţii laureaţi ai premiului Rodeo Drive Walk of Style se află Manolo Blahnik, Gianni şi Donatella Versace şi Giorgio Armani.