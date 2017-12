Valerie Trierweiler merge mai departe

Fosta parteneră de viaţă a preşedintelui Franţei, Valerie Trierweiler, nu vrea să părăsească peisajul monden fără să tragă toate foloasele. Aşa că şi-a început mult-aşteptatele confesiuni într-un interviu acordat concomitent revistelor „Paris-Match” şi „Le Parisien” despre despărţirea de Francois Hollande. Bineînţeles, nu exclude posibilitatea de a scrie şi o carte.

PRIMELE DECLARAŢII După tăcerea mediatică, Valerie Trierweiler a acceptat să revină asupra separării de Francois Hollande. Revista „Paris-Match”, unde jurnalista avea o rubrică de cronică literară şi pentru care multă vreme a lucrat în secţiunea de politică internă, are întâietate. Un coleg de-al lui Valerie Trierweiler a stat de vorbă cu aceasta în avionul care o ducea spre India, în timp ce „Le Parisien” a beneficiat de confidenţele ei de-a lungul călătoriei umanitare în sprijinul ONG-ului „Action contre la faim“, călătorie din cauza căreia a fost supusă unei mari presiuni pentru a o anula, potrivit propriilor declaraţii. De-a lungul întregii sale călătorii, a răspuns la SMS-uri din partea lui Francois Hollande, care se îngrijora pentru buna organizare a călătoriei şi starea ei de sănătate.

„Nu mi-a plăcut niciodată fastul de la Elysee. India înseamnă o întoarcere la libertate, departe de lumea politică şi trădările ei”, a afirmat Valerie Trierweiler pentru „Le Parisien”. „Nu am trăit puterea în acelaşi fel. Aceasta a distrus ceva. Eu aş fi preferat o viaţă normală: poate că am mai fi fost şi azi împreună. Eu ştiu cine sunt, pot să mă privesc în oglindă. Sunt liberă”, a spus aceasta. Valerie Trierweiler confirmă ceea ce presa tabloidă specula de mai multe săptămâni, însă ea nu şi-ar fi imaginat niciodată că Francois Hollande ar fi putut avea o relaţie cu actriţa Julie Gayet. „Auzeam zvonuri, evident, dar zvonuri auzi despre toţi. Aud şi despre mine, mereu. Nu le acordam atenţie. Atunci când am aflat, a fost ca şi cum aş fi căzut dintr-un zgârie-nori”, a explicat ea pentru „Paris-Match”. Urmarea este cunoscută. A doua zi după apariţia articolului-şoc din „Closer”, Valerie Trierweiler a fost spitalizată timp de o săptămână, iar apoi s-a odihnit câteva zile la La Lanterne, reşedinţa prezidenţială de la Versailles. Sâmbătă, 26 ianuarie, Francois Hollande şi-a făcut publică despărţirea de Valerie Trierweiler, într-un comunicat sec pentru AFP: „Anunţ că am pus capăt vieţii comune pe care o împărţeam cu Valerie Trierweiler”. „Pentru o iubire este nevoie de doi, însă pentru o despărţire este suficient unul”, a comentat acest anunţ, cu amară ironie, Valerie Trierweiler, care a dat asigurări că nu traversează o perioadă de criză: „Aceasta nu este prima ruptură din viaţa mea. Actuala ruptură este violentă, pentru că a fost mediatizată. Viaţa nu se opreşte dacă nu mai sunt Primă Doamnă”.

Valerie Trierweiler intenţionează să-şi reia meseria de jurnalist, chiar dacă nu are încă un proiect. Nu vrea, însă, să mai audă de jurnalismul politic. Valerie Trierweiler doreşte să-şi continue acţiunile de caritate alături de organizaţii precum „Secours populaire“, „Action contre la faim“ şi Fondation „Danielle Mitterand“. Jurnalista afirmă că nu se crede o prinţesă. „Am interesul să-mi reiau viaţa normală cât mai repede cu putinţă, pentru că nu doresc să fac parte dintr-o categorie de oameni din care nu am făcut parte niciodată. Aceasta nu înseamnă o revenire la viaţa mea de dinainte. Experienţa mea de Primă Doamnă m-a îmbogăţit, eu am descoperit că aş putea face multe pentru a ajuta alţi oameni. Nu vreau să dau impresia că-mi exploatez necazul”, a subliniat Valerie Trierweiler.