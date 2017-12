Valeriu D. G. Barbu şi ale sale „table ale împărţirii“

Poetul Valeriu D. G. Barbu a poposit, ieri, în oraşul în care Ovidius a fost purtat de exil. Prezenţa lui Valeriu D. G. Barbu la Constanţa a fost prilejută de lansarea celui de-al patrulea volum de versuri, „Tablele împărţirii“, apărut la Editura „Nelinişti Metafizice“. Evenimentul de lansare a fost găzduit de sala „Vasile Canarache“ a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie. Valeriu D. G. Barbu este deţinut al Peniteniciarului Galaţi din 2007 - fiind acuzat de evaziune fiscală şi înşelăciune. Prima poezie a scris-o în urmă cu 23 de ani. De asemenea, a publicat, sporadic, în reviste, însă „poezia adevărată“ a cunoscut-o la Penitenicarul din Galaţi. „Atunci a trebuit să mă întorc înăuntrul meu. Am încercat să mă adun din cioburi, dar punînd cu grijă ciob lîngă ciob mi-a ieşit un... arlechin cu fesul pe dos. Apoi mi-am dat seama că sînt lipit de pămînt, că sînt ataşat de materie, de lucruri şi de rădăcinile neamului nostru“.

Aşadar, după această incursiune în cunoaşterea sinelui, materializată prin volumele „Din cioburi“, „Arlechinul cu fesul pe dos“, „...lipit pămîntului“ (lucrări apărute, în 2008, la Editura „Nelinişti metafizice“) a rezultat o nouă mirare existenţială, concretizată în volumul „Tablele împărţirii“, definit de versurile: „N-am împărţit, precum vezi / nimic din ce este al meu/ ce-i al meu...?“. Cuvîntul înainte şi postfaţa volumului „Tablele împărţirii“ este semnat de către directorul Editurii „Nelinişti metafizice“, Constantin Lămureanu. De altfel, aducerea lui Valeriu D. G. Barbu la Constanţa se datorează demersurilor iniţiate de către Constantin Lămureanu şi de directorul executiv al Asociaţiei Cultural-Ştiinţifice a Editurii „Nelinişti metafizice“, Aiserin Nebi.

Valeriu D. G. Barbu pregăteşte deja volumul de versuri „A mic de mînă“, care va încheia această etapă a creaţiei din viaţa sa. Apoi, poetul se va dedica teatrului şi prozei: „Poezia este o mirare, o stare interioară, pe cînd proza este spectacolul vieţii“, a spus Valeriu D. G. Barbu. Prima încercare în arta dramatică, piesă într-un singur act, cu un singur personaj, are deja un titlu: „Trinitatea minoră a lui Adam“. Referitor la cele patru volume de versuri ale sale, lansate pe parcursul unui singur an (primul volum a apărut pe 23 martie 2008), poetul s-a justificat: „Nu m-am axat pe o producţie literară. Aşa este temperamentul meu. Sînt o fire dinamică, trec ca un fulger pe stradă. Nu pot sta locului. În momentul în care comunic, învăţ, realizez dialogul. Atunci apare ideea“, a spus poetul. Acesta îi invită pe cititori să aibă răbdare cu textele sale, pe care le consideră... „fragmentariste“. „Probabil las ideea de incoerenţă. Dar aşa este viaţa. Nu există o cursivitate“, a spus poetul.

Alături de poetul Valeriu D. G. Barbu, a fost prezent şi comisar Cristina Prip, şeful Serviciului Asistenţă Psihosocială din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi subcomisar Didi Miler, director adjunct la Serviciul de Educaţie şi Asistenţă Psihosocială din cadrul Penitenciarului Galaţi. „Pentru mine, Valeriu D. G. Barbu a fost un filon de aur pe care l-am descoperit. Sînt multe filoane care rămîn nedescoperite. Prin serviciul pe care îl conduc, nu am făcut altceva decît să îi facilitez lui Valeriu Barbu posibilitatea de a crea“, a mărturisit subcomisarul Didi Miler. La rîndul său, comisar Cristina Prip a spus: „Evenimentul la care participăm este emoţionant şi plăcut. Nu este singurul. Este ceea ce am reuşit să facem de-a lungul anilor. Am încercat să schimbăm mentalităţi şi să aducem principii la suprafaţă“.