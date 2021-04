Valeriu Gheorghiţă: se recomandă continuarea vaccinării cu AstraZeneca

Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiţă, afirmă că frecvenţa „evenimentelor trombotice” - apariţia de cheaguri de sânge - raportate centralizat la nivel european nu arată o incidenţă mai crescută decât se întâmplă în mod obişnuit în rândul populaţiei, relatează News.ro.



Valeriu Gheorghiţă a mai menționat că frecvența cazurilor este foarte mică și că se recomandă vaccinarea în continuare cu acest vaccin.

El a menţionat că acele 4.257 de doze de vaccin AstraZeneca rămase neutilizate sunt păstrate în condiţii de respectare a lanţului de frig, iar în momentul în care va exista o concluzie a Agenţiei Europene a Medicamentului se va stabili ce se va întâmpla cu ele.

„Activitatea de vacinare cu acest tip de vaccin continuă. Decizia pe care România astăzi a luat-o, în baza întrunirii pe care am avut-o cu experţi din cadrul Ministerului Sănătăţii, INSP, Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale şi respectiv CNCAV, am decis, ca soluţie de maximă precauţie şi pentru a nu lăsa niciun semn de suspiciune în rândul persoanelor care doresc să se vaccineze, am decis suspendarea temporară a acestui lot”, a explicat Gheorghiţă.