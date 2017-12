Valoarea contestaţiilor depuse la Fisc de firme depăşeşte 800.000 lei

Seviciul Soluţionare Contestaţii din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa avea înregistrate, la începutul lunii august, un număr de şapte contestaţii. Valoarea totală a acestora se ridică la 893.980 lei şi reprezintă impozite şi taxe stabilite prin acte administrative fiscale de către administraţiile fiscale, Activitatea de Inspecţie Fiscală şi Direcţia Regională Vamală Constanţa. Concret, agenţii economici constănţeni au contestat decizii de impunere legate de taxa pe valoare adăugată, dar şi de impozitul pe profit. Potrivit directorului coordonator al DGFP Constanţa, Bogdan Huţucă, în cursul lunii august au fost soluţionate favorabil pentru Fisc şapte contestaţii, însumînd valoarea totală de 330.020 lei. Din numărul total de dosare, respectiv 14, au fost soluţionate în această perioadă 11 contestaţii, însumînd valoarea totală de 762.475 lei. Astfel, 4,4% au fost admise, 95,5% - respinse, 0,1% - desfiinţate. La sfîrşitul lunii august se aflau în curs de soluţionare trei contestaţii avînd valoarea totală de 461.525 lei. „Potrivit datelor statistice, s-a constatat că, în toate dosarele soluţionate, deciziile au fost emise în termenul legal prevăzut de Codul de procedură fiscală, cu menţiunea că majoritatea cazurilor au fost rezolvate chiar înainte de acest termen. Pe de altă parte, în primele şase luni ale acestui an, nu am avut nici o contestaţie respinsă de către instanţă”, a declarat Bogdan Huţucă. Tot în această perioadă, Serviciul Juridic a transmis Serviciului Soluţionare Contestaţii patru sentinţe civile pronunţate pentru cauzele avînd ca obiect deciziile de respingere ale DGFP Constanţa emise în anii 2007, 2008 şi 2009. Din cele patru sentinţe, niciuna nu este defitivă şi irevocabilă. Inspecţiile fiscale pot fi contestate administrativ la DGFP Constanţa. Contestaţia se face în 30 de zile de la decizia de impunere, însă anterior contribuabilul are dreptul să-şi exprime - verbal şi în scris - punctul de vedere. Termenul legal de soluţionare a con¬testaţiei este de 45 de zile de la depunerea contestaţiei. În funcţie de răspunsul Fiscului, agentul economic hotărăşte dacă va continua să conteste decizia de impunere în instanţă.