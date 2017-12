Valoarea mărcii Google a depăşit pragul-record de 100 de miliarde de dolari

Google este prima marcă din lume a cărei valoare estimată a depăşit pragul de 100 de miliarde de dolari, conform topului BrandZ 2009, dat publicităţii miercuri, în care pe locurile doi şi trei se află Microsoft şi Coca Cola, cu 76,2, respectiv, 67,6 miliarde de dolari. ”În mediul de afaceri actual, unde multe companii s-au prăbuşit, marca a devenit şi mai importantă, pentru că ea poate contribui la susţinerea companiilor în vremuri dificile. Cei care vor continua să investească în marcă vor fi mai bine poziţionaţi cînd situaţia economică se va îmbunătăţi, decît cei care au redus cheltuielile”, spune Joanna Seddon, preşedintele Millward Brown Optimor - compania de audit care a realizat clasamentul.

Google se află, pentru al treilea an la rînd, pe primul loc în topul BrandZ, cu o creştere de 16% faţă de anul trecut. Tot cu 16% a crescut şi valoarea estimată a mărcii Coca-Cola, în timp ce Microsoft a urcat cu 8%. Topul BrandZ include cele mai valoroase 100 de mărci din lume, a căror valoare totală este estimată la 1.950 de miliarde de dolari, conform studiilor efectuate de cei de la Millward Brown. Potrivit informaţiilor centralizate în acest clasament, cea mai mare creştere o are categoria operatorilor de telefonie mobilă (28%), urmată de băuturile răcoritoare, cafea, fast-food, bere şi produse de lux, în vreme ce scăderile cele mai importante se înregistrează la autoturisme (-22%) şi asigurări (-48%). BrandZ Top 100 a fost realizat, în 2009, pentru al patrulea an la rînd. La alcătuirea clasamentului, Millward Brown Optimor ia în considerare atît datele şi evidenţele financiare ale companiilor, cît şi studiile efectuate pe consumatorii persoane fizice şi persoane juridice.