Valoarea tichetelor de masă creşte

19:53:18 / 30 Mai 2015

Ne-ati scos din FOAME !!!

INCREDIBIL ! FANTASTIC ! SUPER MEGA EXTRA ORDINAR ! FABULOS ! O crestere EXTRAORDINARA de 6 bani pe tichet !!! INCREDIBIL !!! Cata grija are PARTIDU' si MAFIA de bietul roman DISTRUS pe viata de TAXE, IMPOZITE si PRETURI !!! 6 bani ... FABULOS !!! De-acum NU VA MAI SUFERI NIMENI de FOAME in romania !!! 6 bani ... Cate nu-ti poti cumpara cu 6 bani ... FABULOS !!! Tot sa "TRAIESTI" in aceasta MINUNATA tara cu acesti SUPER EXTRA MEGA "conducatori " ... Ce MAFIOTI de treaba ... cum se gandesc ei la bietul "popor" NAPASTUIT ... ti se rupe SUFLETUL !