Valéry Giscard d\'Estaing recunoaşte că relaţia amoroasă cu lady Diana a fost doar o ficţiune

”Descriind idila dintre un preşedinte francez şi o frumoasă dar nefericită prinţesă britanică amintind teribil de lady Diana, Valéry Giscard d\'Estaing îşi transformă dorinţele în realitate”, tranşează presa britanică, iar d\'Estaing admite, într-un interviu, că a inventat faptele, nu şi decorul. Într-o declaraţie dată cotidianului ”Le Point”, fostul şef al Republicii spune, cu francheţe, că a inventat idila cu lady Di, punctînd însă că există şi ceva real în romanul lui de dragoste ”La princesse et le président”, şi anume locurile şi decorul. În paginile scrise liric, Valéry Giscard d\'Estaing aduce în scenă relaţia amoroasă dintre preşedintele Jacques-Henri de Lambertye şi o prinţesă britanică, înşelată de soţ. ”Este un roman în care prinţesa Diana este personajul principal. Am încercat să o redau aşa cum era cînd am cunoscut-o”, spune fostul preşedinte.

Întrebat despre relaţiile personale cu Diana, Valéry Giscard d\'Estaing admite, simplu, că a cunoscut-o puţin, dar totuşi ”într-un climat bazat pe încredere”. Ideea romanului, însă, îi revine chiar prinţesei, care în 1994, îi povestea despre istoriile de amor dintre conducătorii de state, impulsionîndu-l să scrie despre asta. Mai mult, în vara lui 1997, povesteşte Giscard d\'Estaing, prinţesa i-ar fi cerut veşti despre carte. ”Şase săptămîni mai tîrziu, a murit în condiţii tragice. Am considerat că i-am făcut o promisiune de care trebuie să mă achit”, povesteşte acum fostul preşedinte. Conform revistei britanice ”Good Housekeeping”, primul buchet de flori care a ajuns la spitalul parizian unde fusese adusă lady Di după accident a fost trimis de Valéry Giscard d\'Estaing şi soţia lui, Anne-Aymone.

”La Princesse et le Président”, construit pe un scenariu impecabil, unde seducţia domneşte, va apărea la Éditions de Fallois-XO, pe 1 octombrie.