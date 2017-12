VALU LUI TRAIAN - Proiect de amenajare a unei pieţe agroalimentare

Primăriile din judeţ depun eforturi pentru a dezvolta localităţile şi a oferi condiţii cît mai bune localnicilor din punctul de vedere al infrastructurii de bază şi al dotărilor. Printre proiectele aflate în derulare în Valu lui Traian se numără asfaltarea drumurilor, construirea unei pieţe agro-alimentare şi amenajarea unui teren de fotbal. La acestea se vor adăuga şi alte proiecte privind construirea de blocuri ANL, parcuri, podeţe, reţele de iluminat şi canalizare. Potrivit afirmaţiilor primarului, Florin Mitroi, în total, investiţiile vor depăşi suma de 30 de miliarde de lei vechi. “Comuna Valu lui Traian are un caracter agrar, fapt care accentuează necesitatea amenajării unei pieţe agro-alimentare. Pentru acest an, Primăria a reuşit atragerea a peste 130.000 euro pentru realizarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic. Construcţia efectivă a lucrărilor va începe în decursul acestui an şi va fi încheiată anul viitor“, a declarat Mitroi. El a mai spus piaţa va conţine atît tarabe pentru vînzarea fructelor şi a legumelor, cît şi mici chioşcuri. Mitroi a adăugat că, prin materializarea proiectului, va rezolva atît problema comercianţilor ambulanţi care îşi vindeau produsele la colţ de stradă, cît şi a locuitorilor, nevoiţi acum să ajungă la Constanţa dacă doresc să meargă la piaţă. “Cei care vor închiria spaţiile comerciale vor contribui la bugetul local prin taxele şi impozitele plătite. Aceste resurse financiare se vor întoarce la cetăţeni sub forma investiţiilor pe care le vom face în comună“, a mai spus Mitroi.