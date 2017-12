Valul crizei a ajuns şi în shipping

COMENZI MAI PUŢINE Criza a venit cu întârziere în industria navală, unde, până în 2009 - 2010 (şi, în unele cazuri, până în prezent), s-a lucrat pe baza unor comenzi făcute înainte de fatidicul 2008. Acum însă, atât constructorii de nave cât şi producătorii şi furnizorii de echipamente şi servicii pentru industria de profil resimt din plin efectele lipsei de lichidităţi - mai puţine contracte noi, mai puţine comenzi, mai puţine vânzări. Şi, după cum spun participanţii la a noua ediţie a expoziţiei de echipamente navale Europort România, care se desfăşoară între 8 şi 10 mai, în staţiunea Mamaia, nici viitorul nu arată foarte bine. „Până în 2009, totul a fost fantastic. Am vândut din ce în ce mai mult, de la an la an. Apoi, o scădere uriaşă - de la 150% la zero, de la o zi la alta. Acum ne-am revenit, nu e foarte bine, dar activitatea e la un nivel normal, suntem satisfăcuţi. În 2012, ianuarie şi februarie au fost luni bune, însă acum, simţim că se apropie o nouă perioadă dificilă”, spune reprezentantul producătorului de echipamente GEA Westfalia, Ulf von Niederhaeusern. El precizează că, începând cu decembrie 2011, volumul cererilor din partea şantierelor navale româneşti a început să scadă, semn că situaţia este tot mai dificilă: „Suntem la a treia participare la Europort. Am mai fost în 2006 şi 2008, dar atunci era mai uşor să găsim clienţi, să încheiem contracte. În prezent, afacerile în România nu sunt directe, ci mai mult prin intermediul sediilor centrale ale companiilor care operează aici (comenzile pentru şantierul Daewoo din Mangalia vin din Korea, spre exemplu). Noi doar livrăm aici”.

TURBULENŢE DE PRIMĂVARĂ Decalajul de 2 - 3 ani între startul crizei şi „acostarea” ei în industria navală este notat şi de directorul de vânzări al producătorului de bărci de salvare Survitec Zodiac, Fabien Escoffier: „Ultimii trei ani au fost totuşi OK, pentru că am avut comenzi de dinainte de 2008. Între timp, odată cu recesiunea, s-au anulat multe comenzi, iar segmentul se schimbă încontinuu. Avem contracte în România, dar ar putea fi şi mai bine”. Dintre cei 35 de expozanţi de la Europort, 34% sunt din România (majoritatea cu capital străin), şi, ca şi colegii de peste graniţă, se aşteaptă la un viitor destul de turbulent. „Noi am început în 2007, deci nu acum foarte mult timp, însă am reuşit să creştem în perioada crizei; poate nu atât de mult cât trebuia, dar, pe viitor, nu putem decât să câştigăm, dacă rămânem serioşi, pentru că există totuşi cerere pe piaţă”, spune directorul general al furnizorului de motoare, generatoare şi elice WaterMota, Bogdan Moise. Care ar fi secretul succesului în această piaţă? Calitate, livrare la timp, costuri minime de întreţinere şi soluţii de reducere a costurilor şi poluării, explică directorul de marketing al producătorului românesc de uşi, capace şi alte accesorii pentru nave Microplasma, Laura Tătaru. „Totul este produs în România, la Năvodari. 2010 a fost un an bun, cu multe proiecte pentru forţele navale din Olanda şi Maroc. Nu exportăm masiv deocamdată, pentru că nu sunt multe comenzi, ba chiar în ultima perioadă a scăzut un pic partea de capace de uşi”, spune Tătaru, precizând că o ramură a industriei care a mers bine în criză este cea a reparaţiilor de nave.

REACŢIE ÎN LANŢ Eficienţa şi reducerea costurilor sunt tema centrală a expoziţiei Europort, fie că este vorba de sisteme de diagnostic de la distanţă al motoarelor navelor sau de tehnologii noi de reducere a consumului de combustibil. „Un sistem de optimizare a performanţei şi consumului unui motor costă în jur de 50.000 euro şi duce la economii de 2 - 4% din consumul mediu anual de carburant al unei nave, de circa 7 - 8 milioane dolari. Practic, vorbim despre un câştig de 100.000 euro/an şi de o recuperare a investiţiei în cel mult trei luni. Şi, în plus, dacă foloseşti mai puţin carburant, poluezi mai puţin”, explică managerul de vânzări al producătorului de echipamente specifice VAF Instruments, A.J. (Ad) Teerlink. Potrivit spuselor sale, criza a provocat o reacţie în lanţ în industria navală, pornind de la o scădere a producţiei de nave şi ajungând la diminuarea exporturilor de componente: „Totul este conectat. Dacă merge prost pentru unii, merge prost şi pentru restul. Afacerile au mers însă relativ bine, în ultimii ani; am exportat mult, dar către China, Japonia şi Coreea, pentru că producţia europeană de nave este foarte scumpă”.

PREŢUL PETROLULUI ÎNGHITE TOT Cât despre viitor, „is not looking good”, după cum spune Teerlink. „Este supracapacitate - mulţi armatori, multe nave trase pe bară, oameni trimişi acasă, lipsă de cargo. Cea mai mare problemă este însă costul mereu în creştere al carburanţilor. O tonă de combustibil costă 700 dolari, dublu faţă de acum doi ani. Ce calcule, ce planuri poţi să îţi faci, în aceste condiţii, când cumperi o navă? În Olanda, spre exemplu, s-au cumpărat nave din China, cu bani de la bănci, însă combustibilii s-au scumpit, preţurile au înghiţit tot, iar armatorii nu mai pot plăti ratele şi dau faliment, după care bancherii recuperează navele şi le vând la preţuri de dumping. Lucrurile n-arată bine”, conchide reprezentantul VAF Instruments, care lucrează în domeniu de peste 40 de ani. Situaţia dificilă este relevată şi de scăderea cu 12% a numărului expozanţilor la Europort, faţă de 2010. „Încercăm să menţinem activ acest sector, pentru simplul fapt că avem o reţea de zece şantiere navale în România, care, din fericire, încă funcţionează. De asemenea, avem deschidere portuară la Coridorul 7 European, iar târgul oferă nu doar echipamente navale, ci şi servicii specifice pentru operatori”, spune preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, Mihai Daraban, organizator al Europort, împreună cu AHOY Rotterdam şi Libra Galaţi. Expoziţia se desfăşoară pe o suprafaţă de 600 mp, la Tenis Club Idu (Mamaia), şi mai poate fi vizitată astăzi şi mâine, între 10:00 şi 17:00, respectiv 16:00.