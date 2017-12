Valul de turiști a depășit capacitatea de cazare!

Aglomerația a fost cuvântul de ordine, în weekend, pe litoralul românesc. Fie că vorbim despre o cameră la hotel, de locuri de parcare, de șezlonguri libere, de un loc la restaurant sau autoservire, turiștii veniți pe litoral au avut nevoie de răbdare în cele două zile în care au venit să se relaxeze. Hotelierii spun că aglomerația la recepția unităților de cazare a început de vineri seara, iar sâmbătă, toate camerele au fost ocupate, așa că turiștii veniți fără rezervare nu au mai avut noroc. ”Am avut cereri mari și pe recepție, însă, din păcate, nu am putut onora cererile, pentru că am avut full peste tot. A fost așa de aglomerat că am apelat și la alte hoteluri care încă mai aveau camere ca să cazăm turiștii”, a precizat președintele Asociației Patronale Mamaia (APM), Nicolae Bucovală. Cum vremea prognozată de meteorologi va fi frumoasă și deosebit de caldă, hotelierii spun că luna august va fi cel puțin la fel de aglomerată. ”Cei mai mulți turiști vor ajunge pe litoral în weekend-ul de Sfânta Maria, dar cele mai multe hoteluri sunt rezevate până spre sfârșitul lui august. Asta și pentru că este luna concediilor în multe companii mari din țară, dar și din străinătate, așa că mulți români se vor întoarce în vacanță”, a explicat Bucovală. Din estimările președintelui APM, numărul turiștilor care au petrecut weekend-ul trecut pe litoral depășește cu mult capacitatea de cazare aflată în evidențele Autorității Naționale pentru Turism (135.000), restul găsindu-și cazare în vile, apartamente și pensiuni ale unor privați care profită de faptul că toate hotelurile sunt pline pentru a câștiga un ban în timpul sezonului. ”Din estimările noastre, 160 - 170.000 de turiști au fost la mare în acest sfârșit de săptămână, cei care nu au avut cameră la hotel întreptându-se spre privați sau spre campinguri”, a precizat Bucovală. Alte estimări ale operatorilor din turism spun că, de vineri și până duminică, peste 230.000 de turiști s-au distrat în Mamaia și în stațiunile din sudul litoralului. Potrivit Centrului Infotrafic, pe Autostrada Soarelui s-au înregistrat aproximativ 67.000 de autovehicule în ultimele două zile, fiind cel mai aglomerat sfârșit de săptămână de la începerea sezonului estival.