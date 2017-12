Valul disponibilizărilor în primării

DISPONIBILIZĂRI. 2010 a început cu stângul pentru administraţiile locale. Deşi se apreciază că scăpăm de criza economică la finele acestui an, impresia este că aceasta mai mult se adânceşte, iar efectele se văd în toate domeniile, prin măsuri precum disponibilizări în masă şi reducerea activităţii multor firme, mai mici sau mai mari. La nivelul primăriilor constănţene situaţia nu este tocmai roz pentru că acelaşi curent de disponibilizare le obligă să reducă numărul de angajaţi, pentru a nu se afla, mai târziu, în imposibilitatea de a-i plăti, din pricina bugetelor locale care vor fi mult prea mici, incapabile de a mai face faţă aceluiaşi număr de angajaţi, însă cu un volum de muncă neschimbat. La nivelul Primăriei Negru Vodă, încă de la finele anului trecut a venit viforul disponibilizărilor, iar opt angajaţi al Primăriei, care lucrau pe bază de contract de muncă, au fost nevoiţi să treacă în şomaj, urmând ca, de la 1 februarie, să fie disponibilizate alte şapte persoane din rândul personalului contractual, care, în prezent, se află în cele 15 zile de preaviz. „Am fost nevoiţi să reducem numărul de oameni din Primărie pentru că, dacă la începutul anului trecut aveam deja 90 de mii de lei obţinuţi din plata taxelor locale, în acest an, din cauza majorării cu 20% a taxelor şi impozitelor locale, nu avem niciun ban la bugetul local pentru a ne putea ocupa de plata salariilor, de cheltuielile curente şi de utilităţi. De aceea, singura măsură a fost de a reduce oamenii din administraţie. Am trimis în şomaj doar personal contractual, nu funcţionari publici”, a declarat primarul din Negru Vodă, Ion Nicolin.

POSTURI NEOCUPATE. Primăria Cobadin stă mai bine la capitolul personal. Primarul comunei, Cristian Telehoi, spune că s-a conformat Ordonanţei de Urgenţă 34/2009, emisă în aprilie, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare în sensul diminuării cheltuielilor curente de administrare şi alocarea cu prioritate a resurselor către proiecte şi a angajat oameni doar în funcţie de organigramă, nu de necesităţile Primăriei, astfel încât au rămas 10 posturi libere. Mai mult, dată fiind complexitatea serviciilor din cadrul Primăriei, primarul spune că ar mai avea nevoie de încă doi sau trei funcţionari publici şi la compartimentele de agricultură şi la resurse umane, iar de concedieri nu se pune încă problema. „La o comună de peste 10.000 de locuitori avem 19 funcţionari publici, nu putem avea mai puţini. Sper să se facă o analiză riguroasă şi obiectivă, în funcţie de mărimea şi numărul de locuitori ai fiecărei localităţi în parte şi să nu fim nevoiţi să dăm oameni afară”, a spus Telehoi. La Primăria Grădina, personalul şi funcţionarii publici ai administraţiei locale au mai multe sarcini, nu lucrează doar pentru postul pentru care au dat concurs şi astfel nici această autoritate locală nu se află în situaţia de a da afară oameni. „Cu funcţionarii publici şi cu restul personalului contractual ne încadrăm în numărul maxim de angajaţi impus de noua lege. Ne-ar mai trebui un contabil, dar sper să ne descurcăm”, a declarat primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici.