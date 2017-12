Valută falsă din Constanţa, plasată la Oradea

TREI SUSPECŢI - ACELAŞI NUME Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată a trei persoane cu acelaşi nume, care se “îndeletniceau” cu introducerea în circulaţie de dolari falsificaţi. Potrivit jurnaliştilor de la “Evenimentul Zilei”, care citează DIICOT Oradea, cei trei suspecţi, ce poartă numele Gavril Isztoika şi sunt rude, ar fi procurat valută falsă din Constanţa şi ar fi plasat-o în Oradea. Convorbirile telefonice interceptate de procurori arată că aceştia foloseau un limbaj codificat atunci când ar fi plănuit următorii paşi ai operaţiunii. Pentru bancnote, aceştia găsiseră mai multe cuvinte-cheie. În limbajul lor, bancnotele erau numite „grâu”, „cereale”, „materiale de construcţii”, sau chiar „certificate de calitate”. Conform cotidianului citat, procurorii DIICOT ar fi folosit investigatori sub acoperire, care le-au propus celor trei suspecţi să cumpere 10.000 de dolari falşi contra sumei de 4.500 de lei - aproximativ 15% din valoarea bancnotelor contrafăcute. Procurorii DIICOT Oradea i-au trimis în judecată pe cei trei Gavril Isztoika sub acuzaţiile de constituire a unui grup infracţional organizat şi punerea în circulaţie a unor bancnote falsificate.

INTERCEPTAŢI Pe parcursul discuţiei care are loc între investigatorul sub acoperire şi unul dintre suspecţi, acesta din urmă vorbeşte despre mii de dolari falşi pe care îi are la dispoziţie.

“Gavril Isztoika: Acum, io ţi-am ales, fii atent aicea, ţi-am ales alea 10 mii din toate care am... îţi spun cât am acolo, sper că nu-i nimeni...

Investigator DIICOT: N-are cine să fie..., da 10 mii, io am zis vreo două hârtii...

G.I.: Stai numai să-ţi explic, io ţi-am ales acuma 10 mii de atunci de când mi-ai dat telefonul, mai înainte, am reuşit, am închis uşa şi am un nepot de 14-15 ani, care vede foarte bine şi am şi lupă şi ţi-am ales 10 mii, dacă îţi trebe ţi-i dau şi ăia să faci ...

Investigator DIICOT: Şi ăia 10 mii îs mai adevăraţi?

G.I.: Îs mai bune...

Investigator DIICOT: Am înţeles!

G.I.: Făcute decât aia care ţi-am arătat, le-am ales şi io că doar nu eu le fac, că şi io, mi le dă altul, că nu am timp să le fac...

Investigator DIICOT: Am înţeles, ştiu... că ş-asta-i discutabil, că-i bun, că-i mai ...

G.I.: No, fii atent aicea să-ţi spun o treabă, ăăă..., ăsta care dă, ăsta de la Constanţa care acuma dă... bagi în cinci bucăţi, bagi una de o sută şi nu mai ştii care-i....”