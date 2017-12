Vama strălucește „sub lumini de Oscar”

Sunt ușor de recunoscut în Vama Veche. Cu aparatele de fotografiat profesioniste aninate de gât, de parcă ar fi niște legitimații, aproape la orice oră din zi și din noapte, caută subiecte care să-i inspire pentru fotografii artistice. Este vorba despre participanții la workshop-urile care se desfășoară în cadrul celei de-a V-a ediții a Festivalului de Arte Vizuale „Vama sub lumini de Oscar”. De cinci ani de când s-a dat startul acestui proiect original, în Vamă s-a format o adevărată comunitate a fotografilor din toate colțurile țării și chiar de peste hotare. Cei care au mai fost și anii trecuți își programează concediile în luna august și fac din timp rezervări la cazare, pentru a nu rata workshop-urile dedicate artei fotografice, susținute de specialiști din țară și de peste hotare, pentru a participa la celelalte evenimente conexe ale festivalului și pentru a simți spiritul boem al Vamei.

„PUBLICUL DIN VAMĂ ESTE EXACT ACELA PE CARE MI-L DORESC” „Stațiunea Vama Veche este percepută ca un loc ciudat, dar nu este... Am descoperit că este o perioadă din an în care oamenii din Vama Veche rezonează cu „Vama sub lumini de Oscar”. La cursurile teoretice de fotografie, unde intrarea este liberă, la vernisaje sau la proiecțiile de fotografie sau film, publicul este din Vama Veche. În ultima săptămână din august, publicul din Vamă este exact acela pe care mi-l doresc: care rezonează foarte tare cu ceea ce înseamnă cultura românească, sunt exact aceiași oameni pe care-i văd citind pe plajă, care pun întrebări despre filme, despre regie”, a spus directorul Festivalului „Vama sub lumini de Oscar”, Cătălin Rudolf.

DOUĂ-TREI ORE DE SOMN ÎNTR-O NOAPTE Pentru participanți, arta fotografică reprezintă o pasiune. Este și cazul fotografului bucureștean Marius Enache, câștigătorul primei ediții a Trofeelor „Vama sub lumini de Oscar”, acordate în premieră în 2013. „Nu sunt fotograf profesionist, sunt amator. Fotografia este acel ingredient al vieții care mă face să-mi încarc bateriile, să mă simt foarte bine și să explorez valențe pe care nu știam că nu le am”, a spus Marius Enache.

Invitat să expună la această ediție a festivalului, el și-a schimbat tematica expoziției pe ultima sută de metri, inspirat de drama unor copii încercați de nevoi dintr-un sat de lângă Timișoara, cu 140 de suflete. „Din aceste imagini transpar tăcerea și o lipsă de a experimenta fericirea. Nu știm dacă sunt triști, pentru că ei nu știu să facă o comparație între tristețe și fericirea pe care nu au experimentat-o”, a spus Marius Enache. Cei care doresc să-i ajute pe acești copii pot face donații sau pot cumpăra fotografiile artistului. „În Vamă e un consum de energie extraordinar care, paradoxal, mă încarcă cu energie. Dorm două-trei ore pe noapte, iar după zece zile mă întorc acasă mult mai odihnit”, a mai spus fotograful care vine an de an, cu familia, să participe la „Vama sub lumini de Oscar”.

ACTIVITĂȚI ARTISTICE CONDENSATE Ediția din acest an a festivalului a adus ca noutăți cursuri de pictură, teatru - reprezentațiile au avut loc pe 24 și 25 august -, dar și concerte, care au loc de la ora 22.30. Un concert cu Alina Manole este programat mâine, la Papa la Șoni, altul, susținut de The Brad Pits, are loc, în aceeași zi, la Iron City. De asemenea, sâmbătă, la Papa la Șoni va concerta trupa Timpuri Noi, iar folk-ul va răsuna la Iron City, unde duminică va cânta The Sorted Session.

În fiecare seară, de pe 23 august și până sâmbătă, de la ora 19.00, în curtea interioară a localului „La Frontieră” au loc vernisaje de fotografie și proiecții de documentare. Cursuri și alte evenimente sunt organizate la Plaja de Carte și la Terasa „Povestea Ceaunului”. „Cursurile încep la ora 9.00 și se termină pe la 2.00. Totul este foarte condensat, deoarece avem mulți artiști fotografi care vin la workshop-uri. Există cursuri teoretice, cursuri practice, discuții pe fotografie, vernisaje, proiecții de fotografie”, a conchis directorul festivalului, Cătălin Rudolf.

„Vama sub lumini de Oscar” se va încheia duminică, prin acordarea premiilor participanților.