Van der Vaart nu şi-a pierdut speranţa

Mijlocaşul vicecampioanei mondiale Olanda, Rafael van der Vaart, este de părere că echipa sa mai poate ajunge în sferturile de finală. „Acum trebuie să batem Portugalia cu 2-0 şi să sperăm că Germania va învinge Danemarca. Este încă posibil să ne calificăm. trebuie să credem. Germania a jucat bine şi a marcat două goluri fantastice. Este o echipă de clasă mondială. Sigur, nu sunt fericit să încep meciurile pe banca de rezerve. M-am montat la pauză când am intrat şi am dat totul în repriza a doua. Din păcate nu a fost de ajuns“, a spus Van der Vaart. Arjen Robben a mărturisit că îi va contacta pe coechipierii săi de la Bayern Munchen şi care fac parte din lotul Germaniei pentru a le cere să învingă Danemarca. „Nimic nu merge bine, dar nu trebuie să dăm vina pe cineva anume. Problemele apar deoarece sunt prea multe spaţii între linii. Sper să corectăm asta în meciul cu Portugalia. Sunt convins că vom câştiga acel meci. Trebuie să recunoaştem că nu mai suntem în forma de acum doi ani (n.r. - Olanda a ajuns în 2010 în finala Campionatului Mondial). Îi voi contacta pe coechipierii mei de la Bayern care sunt în naţionala Germaniei pentru a le cere să bată Danemarca. Unii deja mi-au promis. Sper să se ţină de cuvânt“, a precizat Robben.

Pepe consideră că Portugalia a dat dovadă de spirit de sacrificiu

Fundaşul portughez Pepe, desemnat cel mai bun jucător al partidei Portugalia - Danemarca, scor 3-2, de la EURO 2012, a declarat că lusitanii au dat dovadă de spirit de sacrificiu pentru a câştiga această partidă. „Important este că toată echipa a făcut un mare meci. Am arătat spirit de sacrificiu pentru a câştiga. Mă bucur că mi-am putut ajuta din nou echipa. Îmi amintesc că am marcat şi contra Turciei, la Euro 2008. Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai bun jucători din lume şi de la acest turneu. El are multe responsabilităţi, a ajutat echipa şi şi-a arătat profesionalismul“, a spus Pepe.

Amenzi pentru federaţia germană şi portugheză

UEFA a anunţat că federaţia germană a fost amendată cu 10.000 de euro pentru că suporterii au aruncat cu diverse obiecte, iar federaţia portugheză a fost sancţionată cu 5.000 de euro deoarece lusitanii au cauzat întârzierea startului partidei de sâmbătă de la EURO 2012. Aceste fapte minore au fost înregistrate la meciul Germania - Portugalia, scor 1-0, disputat sâmbătă, la Lvov, în Grupa B. Obiectele aruncate de fanii germani au fost în mare parte hârtii mototolite, dar şi un obiect care a ars, scoţând un fum dens. Crainicul stadionului a făcut la un moment dat un anunţ în engleză şi în germană, cerându-le fanilor să înceteze cu acea manifestare ce nu avea “nicio legătură cu fotbalul“. În ceea ce priveşte startul întârziat al reprizei secunde, imaginile televizate l-au arătat pe căpitanul Portugaliei, Cristiano Ronaldo, încercând să îi grăbească pe ceilalţi colegi ai săi să intre pe teren. „Am fi putut evita astfel de incidente, dar nu a fost o mare problemă“, a declarat primarul din Lvov, Andrei Sadovi.

Rommedahl, indisponibil pentru meciul cu Germania

Mijlocaşul danez Dennis Rommedahl este indisponibil pentru ultimul meci al Danemarcei din grupa B, cu Germania, programat duminică. În aceeaş isituaţie se află şi mijlocaşul defensiv Niki Zimling, cei doi suferind probleme musculare la partida cu Portugalia, când au fost înlocuiţi, Zimling în min. 16, iar Rommedahl în min. 60. „Este o chestiune de timp, fiind vorba de probleme musculare, dar se pare că Dennis Rommedahl este indisponibil pentru meciul cu Germania. Ne putem concentra asupra lui din nou dacă trecem de grupe. În ceea ce îl priveşte pe Niki Zimlink, şansele lui de a juca sunt mai mari, dar probabil vom şti clar care este situaţia lui cu câteva minute înainte de start“, a declarat selecţionerul Danemarcei, Morten Olsen.

Fundaşul portughez Miguel Lopes are gripă

Fundaşul Miguel Lopes, care încă nu a jucat pentru naţionala Portugaliei la EURO 2012, are gripă şi a lipsit de la antrenamentul de ieri al lusitanilor, de la Opalnica, a anunţat Federaţia Portugheză de Fotbal. Lopes este singurul care a lipsit de la şedinţa de pregătire de dimineaţă. Vineri, echipa Portugaliei se va antrena tot dimineaţa. Naţionala portugheză se va deplasa apoi la Harkov, unde va întâlni, duminică seară, de la ora 21.45, reprezentativa Olandei.