Vânătoare de braconieri

Bunuri în valoare de zeci de mii de lei şi câteva tone de peşte au fost confiscate de oamenii legii în urma acţiunilor de combatere a braconajului. În perioada octombrie – noiembrie, lucrătorii Serviciului Poliţiei „Delta Dunării”, împreună cu poliţiştii de la transporturi şi frontieră şi inspectori din cadrul Direcţiei Sanitar -Veterinare şi Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Tulcea, au efectuat 120 de acţiuni pentru prevenirea şi combaterea braconajului. În urma acestor misiuni au fost constatate 20 de infracţiuni şi au fost aplicate 16 contravenţii în valoare de 6.450 de lei. Totodată, au fost ridicate în vederea confiscării aproape o tonă de peşte proaspăt, de diferite specii (caras, plătică, babuşcă, ştiucă şi şalău), şase ambarcaţiuni, două motoare de ambarcaţiune şi 233 de plase monofilament. Mai mult, au fost confiscate şi opt ave neautorizate, un pripon şi patru rame din lemn. Valoarea bunurilor ridicate în vederea confiscării se ridică la 71.305 de lei. În aceeaşi perioadă, poliţiştii au controlat 203 ambarcaţiuni şi 139 de autovehicule şi au verificat documentele a 686 de persoane.

Sute de borcane cu icre

În cadrul aceluiaşi program, sâmbătă, poliţiştii din Constanţa şi Ialomiţa, au efectuat nu mai puţin de 18 percheziţii domiciliare. Acţiunile au vizat imobile din localităţile Giurgeni, Ialomiţa, şi Hârşova, Constanţa, sub coordonarea ofiţerilor din cadrul Direcţiei Ordine Publică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi sub supravegherea unui procuror din cadrul Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică din Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. De la domiciliile suspecţilor, poliţiştii au ridicat în vederea confiscării 573 de kilograme de sturion. De asemenea, au fost găsite şi sute de kilograme de peşte din speciile şalău, crap, fitofag, somn, ştiucă, plătică şi babuşcă. Totodată, au fost descoperite şi 40 de kilograme de icre negre, o sută de kilograme de icre de ştiucă şi 13 kilograme de icre de alte specii de peşte. Oamenii legii au indisponibilizat prin aplicarea sechestrului trei camere frigorifice, patru lăzi frigorifice de mare capacitate şi două bărci cu motor. Valoarea bunurilor confiscate se ridică la peste 400.000 de lei. Totodată, procurorii au început urmărirea penală pe numele a 24 de persoane din Ialomiţa şi Constanţa, sub aspectul comiterii infracţiunii de braconaj.