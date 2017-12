Vânătoare de şerpi

O constănţeancă a trăit clipe de groază după ce era să calce, în propria casă, pe un şarpe lung de mai bine de un metru. Incidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 12.00. „Toată dimineaţa am spălat câteva covoare pe terasă şi nu am observat nimic suspect. Când am vrut, însă, să arunc o găleată cu apă, am văzut într-un colţ, unde am mai multe ghivece cu flori, un şarpe mare. M-am speriat, am fugit în casă şi am sunat la 112“, a declarat Elena Onoprei, de 41 de ani, din Constanţa. Din fericire, în doar câteva minute, şarpele a fost prins. „Am fost anunţat că într-un imobil de la intersecţia străzilor Constantin Brătescu şi Lahovari a fost găsit un şarpe. Am venit şi am găsit un şarpe de apă lung de aproape 1,5 metri. Nu este o specie veninoasă, însă sunt şerpi foarte agresivi şi pot fi purtători de diverse boli“, a declarat Zeadin Murat, preşedintele Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor, Filiala Constanţa. Şarpele a fost eliberat în apropierea lacului Tăbăcărie.