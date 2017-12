Vânătoare de vrăjitoare!

19:11:53 / 21 Februarie 2017

l-a urecheat pe nepotel

Administratie de calitate si cu oameni bine pregatiti?Si sa fie si integrii?Vise taica,vise....Pai in primul rand un om integru nu se tavaleste cu porcii iar un om de calitate si bine pregatit nu a avut loc pe pozitii de luat decizii.Doar sa va reinventati,tovarasi!Ca o paranteza:cu porcii se innoata la propriu;am citit ,e o statiune in Bahamas,unde porcii fac baie in mare.Cred ca "Don Juan de Romania" stie si merge periodic pe acolo in vacantze din salariul minuscul de politician.Stai sa vezi belsug pe alesii locali,ca la cresc salariile,sa vezi cum ajung mai multi sa hraneasca purcei in Bahamas!Sa auzim de bine!