Vând mâncare stricată, dar sunt revoltați de controalele cu presa!

06:38:00 / 03 Iulie 2015

Adivin

La Adivin daca ar veni un control PE BUNE ar fi inchis in secunda 2. Mancare expirata la raft cu termen de valabilitate modificata. Dulciuri expirate bagate la vrac (cum poate 100g de salatini 40 de bani? de exemplu). Produse la care li se modifica eticheta. Mergeti dimineata pana la ora 8-8:30 sa cumparati lapte vrac sa vedeti cum se spune ca laptele este de astazi, cand de fapt este de ieri si nu in ultimul rand autoservirea si restaurantul, unde stiu din surse sigure ca fff mancaruri sunt facute din produsele care expira in magazin. Se pare ca acest patron de carton pe numele sau Vintila Adrian este de fapt doar bagat la inaintare, iar magazinul apartine unei alte persoane, care persoana este ceva scula prin oras, ma refer ca are pile acolo unde trebuie astfel incat la toate controalele magazinul sa iasa ok, desi lucrurile stau departe de a fi asa.