Vanessa Paradis este geloasă pe Angelina Jolie

Se pare că liniştea din paradisul lui Johnny Depp s-a tulburat, după ce partenera lui de viaţă a dat dovadă de nesiguranţă, atunci când a venit vorba despre o secvenţă fierbinte pe care iubitul său trebuie să o filmeze alături de Angelina Jolie pentru producţia ”The Tourist”. Actriţa şi cântăreaţa franceză Vanessa Paradis încearcă să îşi convingă jumătatea să renunţe la film, mai ales când Angelina Jolie are antecedente în a distruge relaţii de lungă durată. Johnny Depp a primit scenariul în urmă cu câteva luni bune, numai că Vanessa Paradis a aflat abia de curând că există şi o scenă lungă şi intensă de sex între cei doi protagonişti. Revista americană ”Life&Style” susţine că a obţinut o copie a scenariului scris de Julian Fellowes pentru ”The Tourist” şi a aflat astfel că scena în cauză va avea loc sub duş. Aparent, Vanessa Paradis este intrasigentă şi i-a ordonat iubitului său să îşi caute alt rol. Tot aparent, Johnny Depp încearcă să iasă din film, dar contractul fiind deja semnat, nu sunt prea multe de făcut, pentru că ar trebui să plătească o penalizare mult prea mare. Ar mai fi soluţia să fie înlocuit de cineva pe placul producătorilor, fiind vehiculate numele lui Brad Pitt sau Leonardo DiCaprio. Există şi varianta apariţiei acestor zvonuri pentru creşterea aşteptării publicului pentru acest film, mai ales că filmările continuă de zor la Veneţia, unde clanul Jolie-Pitt face deliciul localnicilor, cu plimbări pe străduţele înguste, în compania copiilor lor, cu lungi escale la standurile de îngheţată.

Nu ştim ce a determinat-o pe Vanessa Paradis să îşi fi pierdut încrederea în Johnny Depp după 12 ani de relaţie. Cei doi au împreună doi copii: Lily Rose, în vârstă de 10 ani şi Jack, în vârstă de 7 ani. Nu este de prea mare ajutor nici revelaţia că Angelina Jolie a avut o aventură cu Mick Jagger, în timp ce rocker-ul britanic era căsătorit cu top-modelul Jerry Hall. Afirmaţia apare în cea mai recentă carte lansată de biografa americană Jenny Paul, ”Brad Pitt and Angelina Jolie: The True Story”. Angelina Jolie şi Mick Jagger au avut o primă aventură, de scurtă durată, în 1997, după ce aceasta a apărut în videoclipul trupei The Rolling Stones pentru piesa ”Anybody Seen My Baby”. Apoi, cei doi şi-au reluat idila, şase ani mai târziu, în 2003, în timp ce Mick Jagger avea o relaţie cu designerul L\'Wren Scott, iar Angelina Jolie era căsătorită cu actorul britanic Jonny Lee Miller. Cei doi au fost văzuţi petrecând o noapte împreună în camera de hotel a lui Mick Jagger din Oriental Hotel din Bangkok, Thailanda.