Vanghelie a pornit jihadul anti-PSD

12:30:10 / 02 Decembrie 2014

Cersetorul

Amanta ce spune ?E de acord cu ce-si propune "GOAGL"?Il aduce si pe ala,Mucozil,la proteste,sa-si arate muschii?Vor veni si toti "asistatii social"dintr-o anumita etnie,predominanta prin sector?In ziua cand vor avea loc protestele sa speram ca Google Romania va scoate un Doodle cu exclusii din PSD purtand un ciolan fara carne si maduva in partea din fata si o cizma in partea dorsala.Solicitam atelierelor de cizmarie sa ia in calcul si posibilitatea maririi productiei de cizme,pentru ca va fi o cerere mare pe scena politica romaneasca.Asteptam oferta pe vvv.goagl&prostanacul@.rom sau in vila RAAPPS ,timp de 60 de zile.