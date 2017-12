Vanghelie, susţinut de Iliescu

Preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a declarat, ieri, că Marian Vanghelie nu a avut şansa altora de a-şi putea face în tinereţe studiile corespunzătoare şi a arătat că unii speculează acest lucru şi “îl scot la rampă ca să-şi bată joc de el”. El a arătat că Vanghelie are calităţile sale: “De aia am spus că unii speculează treaba asta, îl scot la rampă ca să-şi bată joc de el şi nu-i frumos, nu e bine, pentru că omul are alte calităţi. Nu ştie să vorbească, nu are nici pregătirea necesară, dar are alte calităţi: s-a dovedit un bun gospodar, un bun organizator, e primar reales de câteva ori, la un moment dat, ca să şi demonstreze acest lucru, s-a retras din partid şi s-a prezentat ca independent şi a câştigat”. Liderul PSD a ţinut să dea asigurări că Vanghelie nu e scos pe tuşă, nu e dat afară, nu e înlăturat din partid.