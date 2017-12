Vania şi Thornado au mixat în India

Grupul format din DJ-ii Vania şi Thornado şi intitulat „OK Corral” a mixat, de curînd, în India, în clubul „Gaia”, din Mumbai. Cei doi artişti sînt primii DJ-i români care au fost invitaţi să mixeze în India. Clubul, situat în aer liber, are o capacitate de 1.000 de persoane, iar peste 800 de oameni au dansat pe muzica celor doi DJ români de la „OK Corral”. Înainte de întoarcerea în tară, Vania şi Thornado au mai avut ocazia să se bucure o zi de Mumbai, fostul Bombay, unul dintre cele mai mari oraşe din India, cu o populaţie de aproximativ 20 de milioane de locuitori.

OK Corral a mai mixat în străinătate, în trei cluburi din Berlin. Următoarea „ieşire” a grupului OK Corral va fi în luna februarie a anului 2009, în Anglia. Trupa „OK Corral” are în componenţă trei membri, Vania, Midy şi Thornado, pe numele lor real Tiberiu Jakab, Andrei Ioncică şi Bogdan Danciu. Proiectul „OK Corral” a rezultat în urma mai multor colaborări şi a diverselor proiecte pe care cei trei le-au susţinut. De-a lungul timpului, Vania şi Thornado au mixat în deschiderea show-urilor unor artişti de renume mondial, precum „Depeche Mode”, Jeff Mills, Fatboy Slim, Tiesto, Carl Cox, Josh Wink, Paul van Dyk, Ozgur Can, Umek, Armin van Buuren, Timo Maas.