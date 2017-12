Rapper-ul Vanilla Ice a fost internat luni, după ce a căzut pe gheaţă şi şi-a pierdut cunoştinţa timp de câteva minute. Cântăreţul, pe numele său real Robert Van Winkle, repeta pentru reality show-ul Dancing on Ice, când a căzut pe gheaţă. Starul s-a lovit la cap în timpul unei exerciţiu de rutină pe care îl efectua alături de partenera sa, patinatoarea profesionistă Katie Stainsby. El şi-a recăpătat cunoştinţa după câteva minute şi a fost transportat la spital cu ambulanţa. Medicii i-au cerut să rămână în spital pentru a fi ţinut sub observaţie toată noaptea, însă cântăreţul a refuzat, potrivit publicaţiei britanice ”The Sun”.

Printre albumele lansate de Vanilla Ice se numără ”Hooked” (1989), ”To the Extreme” (1990), ”Extremely Live” (1991), ”Hard to Swallow” (1998), ”Bi-Polar” (2001), ”Hot Sex” (2003), ”Vanilla Ice Is Back!” (2008), ”WTF” (2011). A fost recompensat cu două American Music Awards, în 1991, când a fost nominalizat şi la premiile Grammy şi a câştigat şi un People\'s Choice Award, pentru materialul ”Ice, Ice Baby”. Vanilla Ice a concertat în România în 2007, în cadrul festivalului de muzică Coke Live, organizat pe insula Lacul Morii din Bucureşti.