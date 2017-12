Vanilla Ice se gândeşte la trecut

Rapper-ul american Vanilla Ice a reuşit să îşi facă ordine în viaţă, după ce succesul i s-a urcat prea repede la cap, în anii ’90. L-a costat însă cariera, iar o revenire a lui Vanilla Ice, pe numele real Robert Matthew Van Winkle, este departe de a mai fi în cărţi. ”Povestea lungă pe scurt: am avut un weekend care a durat câţiva ani. Ştii, te gândeşti la Britney Spears. Nu a ştiut cum să reintre în viaţă. S-a ras pe cap, a luat-o razna. Ei bine, am avut un moment în care nu am ştiut care este scopul vieţii mele, raţiunea mea. Am aflat-o. Este familia şi prietenii mei”, a mărturisit rapper-ul. Privind înapoi, acesta consideră că apogeul carierei sale a fost întâlnirea cu Madonna. Vanilla Ice a descris această experienţă ca ”emoţionantă”, datorită diferenţei lor de numai nouă ani.