Informaţii surpriză în cazul dosarului UCM Reşiţa. Surse din rândul avocaţilor au declarat că omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu ar fi fost citat la DNA, marţi, 18 ianuarie, pentru a da explicaţii în dosarul UCM Reşiţa. TVR informează că Vântu nu a venit la audieri, el prezentând acte medicale de la Spitalul Floreasca, din care reiese că are triplă fractură de rotulă şi nu se poate deplasa. Contactat telefonic, Vântu a refuzat să facă vreun comentariu. Potrivit avocaţilor, procurorii au vrut să afle de ce libanezul Said Baaklini, arestat pentru rambursarea ilegală de TVA de 60 de milioane de euro, l-a vizitat pe Vântu de două ori chiar în ziua în care a fugit din ţară. Mai mult, procurorii au interceptat şi o convorbire dintre Baaklini şi Vântu din 27 noiembrie 2010. Aceleaşi surse mai spun că omul de afaceri a fost citat din nou de DNA pentru săptămâna viitoare. În dosarul UCM Reşiţa, procurorii DNA anchetează vânzarea unor motoare industriale de la UCM Reşiţa firmei libanezului Said Baaklini, acuzat pentru restituiri ilegale de TVA de 60 de milioane de euro.