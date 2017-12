Vântul a pus la pământ doi copaci

Vântul puternic care a bătut sâmbătă, în Constanţa, a pus la pământ doi copaci şi mai multe cregi care s-au desprins de arbori sub presiunea furtunii care a dominat după-amiaza zilei. Primăria Constanţa a primit mai multe apeluri de la constănţeni care au surprins astfel de incidente iar echipaje ale autorităţii locale au mers pe teren pentru a interveni şi a degaja lemnele de pe partea carosabilă. Şeful Serviciului de Igienă Publică şi Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală, George Coman, a declarat că echipele sale erau în alertă pentru că fuseseră anunţaţi de la Apărare Civilă că vântul va bate cu putere favorizând incidente cu arbori căzuţi. „Pe parcursul zilei de sâmbătă am avut cinci intervenţii, doi pomi căzuţi şi trei crengi mai mari. Pomii căzuţi au fost, unul lângă Clinica Iowemed, pe bulevardul Brătianu, pe proprietate privată, şi celălalt pe strada Adamclisi, iar crengile au căzut pe strada Dobrilă Eugeniu, în zona Aqua Magic şi pe aleea Heracleea. Noi am acţionat în intervalul 12.30 şi 17.00, după care vântul s-a mai potolit şi n-au mai fost solicitări. Avem două echipaje ale Primăriei care stau în alertă şi zi şi noapte pentru a interveni în astfel de cazuri, a mai susţinut Coman. Amintim că în ceea ce priveşte arborii care cad pe proprietate privată, cum a fost şi cazul copacului căzut lângă Clinica Iowemed, Primăria Constanţa nu are competenţă de a interveni, ci proprietarul spaţiului respectiv este obligat să se ocupe de soluţionarea incidentului.