Vântul disponibilizărilor mătură primăriile

Zi decisivă pentru majoritatea autorităţilor locale. Primării mai mici sau mai mari trebuie să se conformeze ordonanţei de urgenţă emisă de Guvern prin care sute de oameni trebuie să fie daţi afară, după ce, în prealabil, trebuie reduse cheltuielile şi aplicată măsura de reducere cu 25% a salariilor angajaţilor. Măsurile Guvernului reprezintă o adevărată lovitură dată administraţiilor locale, în condiţiile în care funcţionează autonomia locală, însă această prevedere legală pare că nu mai este luată în calcul de autorităţile centrale. Primarii constănţeni se revoltă faţă de măsurile Guvernului portocaliu, însă vor fi nevoiţi să le aplice până la data solicitată de guvernanţi, 16 august, pentru că, în caz contrar, riscă să fie traşi la răspundere. Primarul muncipiului Medgidia, Marian Iordache, a declarat că, din cei aprox. 850 de angajaţi în aparatul administrativ al Primăriei vor rămâne doar 280 de salariaţi. „Ce pot să fac eu cu 280 de angajaţi, incluzând şi poliţiştii locali. Unde mai pui că, în Medgidia, sunt aprox. 300 de asistenţi ai persoanelor cu handicap şi îngrijitori ai persoanelor în vârstă. Ce se întâmplă cu aceştia? Guvernul încă nu ne-a comunicat care este statutul acestora. Ce vom face cu ei? Dacă ar fi să-i includem şi pe aceştia, atunci eu nu rămân decât cu îngrijitorii persoanelor cu handicap şi câţiva poliţişti locali. Şi, atunci, mai fă administraţie dacă poţi”, a spus primarul Marian Iordache. El a adăugat că ceea ce face Guvernul este o imixtiune clară în autonomia locală. „Între primării şi Guvern trebuie să fie o relaţie de colaborare, nu de subordonare, cum este acum. Nu poţi doar să dictezi de la Bucureşti, iar alţii să execute. Şi, atunci, ce nevoie am mai avea de primari?”, a afirmat revoltat Iordache. Un alt primar nemulţumit de măsurile Guvernului este edilul Mangaliei, Claudiu Tusac, care a spus că, din 360 de salariaţi, la Primărie vor rămâne 255. „Numărul de angajaţi (incluzând poliţişti, muncitori la gospodărirea comunală, bibliotecari ş.a.m.d.) este foarte mic în comparaţie cu teritoriul pe care îl are de acoperit Mangalia, care cuprinde municipiul şi şapte staţiuni. La toate acestea se mai adaugă şi faptul că trebuie să le şi tăiem din salarii. Ce poate face un tânăr cu studii superioare cu mai puţin de 600 de lei?”, a spus Tusac. El a adăugat că cei din Executivul ţării îşi bat joc de primării. „Ei ne pun să facem, dar nu ne oferă şi soluţii. Nu înţeleg de ce trebuie să fim dirijaţi de la Bucureşti!”, a mai spus Tusac. Nici la Primăria Eforie situaţia nu este roz. Din cei 137 de angajaţi vor trebui să rămână 80, pentru cei 10.832 de locuitori care figurau în statistica întocmită la 31 decembrie 2009. Aceştia nu vor putea să acopere toate serviciile din cadrul administraţiei locale. „Măsurile Guvernului sunt „binevenite”. Este un moment în care trebuie să fim „solidari”. Însă la Primărie voi rămâne eu şi cu secretarul, ca să facem toată treaba. Trebuie să rămână cineva care să răspundă la telefon, nu? Mai au puţin şi ne pun şi crucea. Aceste măsuri sunt pentru clasa de mijloc şi nicidecum pentru bogătaşi. Eu nu am citit vreo lege prin care autorităţile locale nu mai beneficiază de autonomie locală, iar autorităţile centrale să aibă dreptul de a decide în locul nostru. E un lucru firesc ca primarul să fie ordonator de credite şi să decidă în propria administraţie locală. Mai bine veneau minerii decât să fim nevoiţi să reducem din personal şi să tăiem salariile. Oamenii din Primăria Eforie au început deja să plece pentru că au familii şi nu mai pot lucra pe un salariu de 500 de lei”, a declarat primarul din Eforie. Brăiloiu susţine că singura soluţie de contracarare a măsurilor Guvernului este o „grevă fiscală”, prin intermediul căreia oamenii vor putea să strice planurile lui Boc de a-i aduce pe români la sapă de lemn. Prefectura Constanţa a publicat deja pe site-ul instituţiei numărul maxim de funcţionari publici pe care fiecare autoritate locală constănţeană trebuie să-l aibă.

Mihaela DRAGOMIR, Tatian IORGA