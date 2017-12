CEC Bank are nevoie de o majorare de capital pentru continuarea expansiunii, ceea ce se poate realiza prin vânzarea unei participaţii de 10% pe bursă, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu. Preşedintele CEC, Radu Gheţea, a declarat recent că banca are nevoie de o majorare substanţială de capital, indiferent sub ce formă, pentru a se menţine în pas cu piaţa bancară şi pentru a putea face investiţii.