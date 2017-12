Vânzarea acţiunilor Petrom, încă un eşec marca Boc

PERFORMANŢELE PETROM N-AU FOST DE AJUNS. Oferta prin care statul vroia să vândă 9,84% din acţiunile OMV Petrom a eşuat, deoarece investitorii au subscris mai puţin de 80% din titluri (nivelul minim stabilit). Operaţiunea va fi reluată, cel mai probabil în 2012, vânzarea pachetului de circa 10% făcând parte din înţelegerea convenită de autorităţi cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Comisia Europeană. Investitorii nu au subscris decât 50% din titlurile Petrom, iar surse din piaţă spun că de vină a fost preţul. Astfel, intermediarii au propus un preţ minim de 0,33 lei/acţiune, respins de Guvern, deoarece era cu 13% sub cotaţia bursieră. Preţul minim fixat a fost de 0,3708 lei/titlu, iar cel maxim de 0,46 lei/titlu. O altă mare problemă a fost lipsa totală de promovare a ofertei de vânzare. Totuşi, analiştii economici nu exclud posibilitatea ca investitorii să nu fi fost convinşi de situaţia macro a României şi să fi considerat investiţia în titlurile Petrom ca fiind riscantă, mai ales că tensiunile din UE sunt ridicate. Petrom a încheiat anul trecut cu un profit de 520 milioane euro şi şi-a prelungit contractul de exploatare în bazinul Mării Negre, dar nici aceste aspecte nu au reuşit să îi convingă pe investitori.

„NU SUNTEM DISPERAŢI SĂ VINDEM”. Comentând eşecul, premierul Emil Boc a declarat că România nu este disperată să vândă acţiunile Petrom „la orice preţ şi în orice condiţii”. La preţul maxim, statul ar fi încasat circa 610 milioane euro, iar la cel minim, circa 490 milioane euro. Ministrul Economiei, Ion Ariton, a declarat că oferta publică secundară de vânzare a titlurilor Petrom va fi reluată într-o perioadă mai propice, în primul trimestru din 2012. „Perioada aceasta a fost destul de dificilă pe plan internaţional. Aţi văzut ce s-a întâmplat în Grecia, Spania, Italia. Vom căuta o perioadă propice pentru a relua vânzarea acţiunilor, care va fi cel mai probabil trimestrul I al anului viitor. Situaţia nu este urgentă pentru noi, nu ne grăbim să vindem. Am ţinut la preţ. Vom relua procesul, pentru că am pus un preţ minim sub care noi nu vrem să vindem”, a declarat Ariton. Până în 2012 mai e mult şi poate că până atunci guvernanţii vor lua câteva lecţii de marketing, care ar îmbunătăţi semnificativ şansele de succes ale ofertei.