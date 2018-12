Vânzări record de Ziua Celibatarilor, Black Friday „made in China“

Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a înregistrat vânzări record, de aproximativ 69 miliarde yuani (9,92 miliarde dolari), în prima oră a Zilei Celibatarilor, în creştere cu 21% faţă de nivelul de anul trecut, transmite Reuters. Ziua Celibatarilor este cel mai mare eveniment de cumpărături online din lume, iar anul trecut Alibaba a raportat vânzări totale de 168 miliarde yuani (24,15 miliarde dolari). Compania are peste 66.000 angajaţi cu normă întreagă şi o capitalizare bursieră de aproximativ 420 miliarde dolari. China sărbătoreşte în fiecare an, la 11 noiembrie, Ziua Celibatarilor, care a devenit, totodată, şi cea mai importantă zi de cumpărături online (fiind un fel de replică combinată la Black Friday şi Cyber Monday). În China, legătura dintre oamenii singuri şi această zi de 11 noiembrie (11.11) este dată de cifra 1. Burlacii chinezi obişnuiesc să organizeze petreceri în această zi. E un pretext bun pentru a-şi căuta un partener sau o parteneră. Alţi retaileri au început să extindă conceptul în Hong Kong şi Taiwan.