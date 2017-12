Vânzări record la cartea lui Tony Blair

Tony Blair a fost întotdeauna un om al contradicţiilor şi cea mai recentă este aceasta: chiar dacă mulţimi furioase, protestatare, îl determină să anuleze evenimentele publicitare îndelung planificate la Londra, cartea sa se vinde ca şi cum fostul premier britanic ar fi cea mai populară persoană în viaţă, potrivit ediţiei de miercuri a cotidianului american “The New York Times”. În Marea Britanie, potrivit lui Nielsen BookScan, “A Journey”, cartea sa de memorii, s-a vândut în 92.000 de exemplare hardcover în mai puţin de o săptămână - cea mai bună săptămână de debut pentru o autobiografie din 1998, de când se ţine o evidenţă în acest sens. În SUA, unde s-au mai tipărit încă 25.000 de exemplare de la primul tiraj de 50.000 de exemplare, “A Journey” va intra direct pe locul 3 pe lista cărţilor best-seller hardcover din colecţia publicaţiei “The New York Times”, la 19 septembrie. Pe Amazon, cartea ocupă deja locul 13 în topul vânzărilor. “Este absolut remarcabil”, a afirmat Fiona Allen, purtător de cuvânt al lanţului de cărţi Waterstone din Marea Britanie. “Am emis un comunicat la sfârşitul primei zile de punere în vânzare, în care se afirmă că este cartea de memorii politice cel mai bine vândută din toate timpurile. A bătut toate recordurile şi apoi a devenit clar că s-a vândut mai bine decât orice altă autobiografie pe care am avut-o”. De exemplu, s-a vândut chiar mai bine decât cartea autobiografică a fotbalistului britanic David Beckham, “My Side”. Deşi “A Journey” a primit recenzii diferite, mulţi dintre critici au salutat faptul că Tony Blair însuşi a scris cartea, precum şi modul neobişnuit de deschis în care vorbeşte despre vicisitudinile vieţii la un nivel politic înalt.

Tony Blair a amânat, miercuri, pentru o dată nedeterminată, o serată pe care urma să o organizeze la Londra, cu ocazia publicării memoriilor sale controversate, el confruntându-se cu ameninţarea unor manifestaţii ale militanţilor pentru pace. Tony Blair anulase anterior o sesiune de autografe care urma să aibă loc într-o librărie londoneză, de teama unei repetări a manifestaţiei de sâmbătă de la Dublin, când a fost atacat cu ouă şi pantofi. Serata organizată de Blair la Tate Modern, muzeu de artă modernă, a fost amânată din aceleaşi motive care au fost evocate pentru sesiunea de autografe, a declarat un purtător de cuvânt al fostului şef al Guvernului. Organizaţia pacifistă Stop the War Coalition anunţase organizarea unei manifestaţii, criticând mai ales faptul că serata urma să aibă loc într-unul din cele mai prestigioase muzee din Londra. Waterstone.