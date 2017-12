Vânzările Dacia, în creştere la nivel global

Vânzările globale de autovehicule sub brandul Dacia ale grupului Renault au crescut cu 24,3% în primele şase luni, la 263.110 unităţi, asigurând cea mai mare parte din avansul de 4,7%, la 1,37 milioane de maşini, al producătorului auto francez. Vânzările de autoturisme ale Dacia au crescut cu 22,7%, la 245.553 unităţi, iar cele de autovehicule comerciale uşoare au urcat cu 52,9%, la 17.557 unităţi, se arată într-un comunicat al grupului francez. Numărul de maşini, autoturisme şi autovehicule comerciale uşoare comercializate sub brandul Renault a stagnat la 1,063 milioane, iar vânzările sub brandul Renault Samsung Motors au urcat cu 33%, la 38.770 unităţi. În Europa, vânzările grupului francez au avansat cu 18%, de aproape trei ori mai rapid decât piaţa, la 776.236 autovehicule. Livrările au crescut semnificativ aproape în toate ţările europene. Cel mai puternic avans a fost consemnat în Portugalia - cu 68%, Marea Britanie - cu 65%, Irlanda - cu 52%, Spania - cu 35% şi ţările nordice - cu 37%. Vânzările grupului din afara Europei au scăzut cu 9%, la 589.182 unităţi, ca urmare a dificultăţilor economice şi financiare din principalele pieţe emergente ale Renault. Producătorul francez notează că, în pofida contextului dificil, a câştigat cotă de piaţă în regiunile Eurasia şi America Latină. Renault urmează să anunţe rezultatele financiare la 29 iulie.

România nu este prezentă în primele 15 pieţe în funcţie de vânzări ale grupului Renault. Pe locul 15 se află Olanda, cu 22.531 unităţi. Pentru întreg anul 2014, Renault se aşteaptă la creşterea pieţei europene cu 3-4%, în timp ce, în Franţa, avansul ar urma să se situeze la 1%. Grupul anticipează că va câştiga cotă de piaţă în Europa, în timp ce vânzările globale vor creşte, susţinute de modelele Clio, Captur, Sandero şi Duster, de lansarea noilor versiuni Twingo şi Trafic, precum şi de introducerea la nivel internaţional a noilor modele Logan şi Sandero.