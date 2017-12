Vânzările de iPad au depăşit trei milioane de unităţi

Grupul informatic american Apple Inc a anunţat, marţi, că a vândut trei milioane de exemplare din noua tabletă informatică iPad, în condiţiile în care produsul a apărut pe piaţă în urmă cu doar 80 de zile. Apple nu a oferit cifre detaliate pentru fiecare lună. Anterior, însă, Apple a informat că a vândut un milion de iPad-uri în prima lună de la lansarea pe piaţă, iar până la data de 31 mai a ajuns la două milioane de unităţi vândute. Grupul Apple a profitat de această ocazie pentru a anunţa că 11.000 de noi aplicaţii au fost dezvoltate în mod special pentru iPad, care permit accesul la aproape toate cele 225.000 de aplicaţii accesibile pe App Store. Lansat pe 3 aprilie, în SUA, iPad este disponibil în prezent şi în Australia, Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Spania, Elveţia şi Marea Britanie. Apple a amânat cu o lună lansarea tabletei iPad pe plan internaţional, din cauza cererii foarte mari din SUA, care a depăşit aşteptările. În iulie, iPad va fi disponibil în alte nouă ţări. iPad are ecran de 9,7 inch, cântăreşte sub 700 de grame, iar bateria ţine 10 ore, susţine compania. Tableta poate fi folosită pentru navigat pe web, dar se adresează şi fanilor jocurilor video, având pe lângă toate acestea şi funcţii complexe de e-reader.