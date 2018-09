Vânzările online de asigurări reprezintă doar 1% din piață

Piața vânzărilor de asigurări online a ajuns la 64 milioane lei, în 2017, doar 29 de brokeri folosind metode electronice de plată; asta reprezintă doar un pic peste 1% din totalul primelor brute subscrise anul trecut, cele mai multe fiind vândute prin intermediul rețelei eMag Asigurări, se arată într-un studiu al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), remis redacției Telegraf Constanța. Vicepreședintele sectorului de asigurări-reasigurări din cadrul ASF, Cornel Coca Constantinescu, a subliniat că această primă analiză arată că, deși piața de distribuție online este încă redusă, trebuie promovate politici pentru dezvoltarea ei - „S-au luat deja măsuri în acest sens. Cetățenii trebuie să aibă acces facil la asigurări, iar aceste polițe trebuie să fie la îndemâna lor, ca niște servicii de bază, pentru a le asigura confortul unei vieți în care riscurile inerente care ne înconjoară să fie cât mai reduse. Şi vorbim nu numai de vânzări online, dar şi de soluționarea rapidă a daunelor. Internetul și digitalizarea şi-au găsit locul în viața fiecăruia; toată lumea are un smart phone, spre exemplu. Ar trebui ca acesta să fie vehiculul principal de comunicare și obținere de servicii de asigurare și post-asigurare“. ASF a dezvoltat platforma InsurTech pentru promovarea inovației în asigurări, parte a unui proiect european în care este activă; platforma numără deja 21 de membri, respectiv zece firme de IT și 11 asigurători sau brokeri. Sunt și 11 parteneri (asociații din piețele de asigurări și de IT și huburi de inovație). Studiul ASF relevă că doi brokeri însumează prime de peste 51 milioane lei, pe canalele online - „Persoanele fizice sunt cele care achiziționează asigurări online. Doar unu din 33 de brokeri a distribuit şi pentru firme. De asemenea, valoarea asigurărilor vândute online este sub 2.000 lei/poliță“.