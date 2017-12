Vânzătoare înşelată de un escroc

FALS AGENT O tânăra a fost înşelată, ieri după-amiază, cu 526 de lei, după ce a fost păcălită de un individ care s-a dat drept agent de vânzări. Victima înşelăciunii este Ionela Pisicaru, angajată de aproximativ două săptămâni la un bar din zona Piaţa Balada, din Constanţa. Tânăra povesteşte că, ieri după-amiază, în jurul orei 14.00, un bărbat la 40-45 de ani, bine îmbrăcat, a intrat în bar şi i-a spus că este agent al firmei Bergenbier. Apoi, necunoscutul s-a uitat în frigidere pentru a vedea dacă este marfă, şi a întrebat-o dacă are nevoie de bere, după care a dat un telefon. „15 minute s-a prefăcut că vorbeşte cu şeful meu la telefon. În timpul convorbirii, el întreba dacă mai e nevoie de prelată, cum rămâne cu factura trecută, şi zicea că ne-a adus nişte scrumiere pe care le are la maşină. Părea convingător. La finalul convorbirii, l-a întrebat pe şeful meu dacă doreşte să vorbească cu mine să îmi confirme că îi pot da banii. Mi-a spus că şeful i-ar fi zis că nu e nevoie să mă dea la telefon şi eu i-am plătit suma pe care mi-a cerut-o, respectiv 526 de lei”, a declarat Ionela Pisicaru, angajata păcălită. După ce a completat o chitanţă cu suma pe care a cerut-o, escrocul i-a zis angajatei că se duce la maşină să aducă nişte produse promoţionale: şepci, brichete, brelocuri. Mai mult, pentru a-i distrage atenţia şi pentru a nu vedea angajata în ce parte pleacă, escrocul i-a spus să îşi scrie datele personale pe o foaie. „Mi-a spus că nu poate să dea produsele promoţionale decât pe persoană fizică şi mi-a spus să îmi scriu datele personale pe o foaie până vine el. Am văzut că nu mai vine şi am ieşit afară, m-am uitat după el, dar nu l-am văzut”, a adăugat Ionela Pisicaru.

BUNĂ DE PLATĂ Tânăra şi-a dat seama că a fost păcălită abia după ce, în scurt timp, în bar şi-au făcut apariţia adevăraţii agenţi ai firmei Bergenbier. „Când au venit agenţii să le plătesc factura, nu îmi ajungeau banii şi l-am sunat pe şeful meu să îl întreb dacă mai iau bani din vânzare. În acel moment, el m-a întrebat ce am făcut cu banii şi i-am spus că i-am plătit celui cu care a vorbit el la telefon. Şeful mi-a spus că nu a vorbit cu nimeni şi atunci am realizat că acel bărbat era un escroc. Nici nu mi-a trecut prin cap că e un agent fals. Nu lucrez de multă vreme şi nu cunosc agenţii foarte bine. S-a nimenit că astăzi chiar trebuia să vină cineva de la Bergenbier să plătesc o factură şi nici nu am dat importanţă. Nu mi-a venit în minte să îl sun pe şeful meu, pentru că agentul fals era foarte convingător când vorbea la telefon. Acum voi plăti paguba. Bine că nu a fost o sumă mai mare”, a mai spus Ionela Pisicaru. Ulterior, angajata a citit mai atent chitanţa dată de escroc şi şi-a dat seama că datele trecute nu erau ale firmei Bergenbier.