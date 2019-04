Vara 2019, fără AEROMANIA! Ce motive invocă organizatorii

Vești triste pentru constănțeni și turiști. Anul acesta, cei care vor veni pe litoral, nu se vor mai putea bucura de unul dintre cele mai spectaculoase evenimente din ultimele 12 veri. Cel mai spectaculos airshow privat – Aeromania, desfășurat în ultimii 12 ani în fiecare vară la Tuzla, nu va mai fi organizat în 2019, conform anunțului făcut de Asociația Regională pentru Promovarea Aviației și Regional Air Services. Organizatorii invocă diverse motive, printre care se numără lipsa de sprijin din partea autorităților, posibilitățile financiare limitate și... nevoia de o pauză pentru a acorda atenție altor proiecte. Totuși, există alte evenimente în plan care vu siguranță îi vor bucura pe iubitorii de aviație.

Cel mai spectaculos airshow privat – Aeromania, desfășurat în ultimii 12 ani în fiecare vară la Tuzla, nu va mai fi organizat în 2019, conform anunțului făcut de Asociația Regională pentru Promovarea Aviației și Regional Air Services. ARPA și RAS au comunicat partenerilor și publicului că anul acesta se vor orienta către acțiuni de promovare convenționale. „De ce nu mai organizăm Aeromania în 2019? Succesul de public nu îi lipsește. Indiferent de asta însă, sponsorizările se obțin greu și, totodată, este foarte complicat să explici publicului de ce este necesar un bilet de intrare – după ce, timp de mai bine de un deceniu, accesul a fost gratuit. E foarte costisitor să organizezi un eveniment de acest fel exclusiv din surse private, fără niciun fel de sprijin din partea autorităților locale. Câți au mai reușit? Aeromania s-a bucurat de o expunere mediatică puternic susținută atât de presa locală, națională, cât și de cea internațională și de un număr impresionant de simpatizanți. Dar nu de sprijinul autorităților. Compania care susține mitingul, Regional Air Services, nu a alocat bugete pentru campanii de PR plătite, ci a orientat toate resursele financiare și de personal către acest eveniment, pentru încurajarea celor pasionați de aviație, pentru susținerea unei culturi aeronautice. Nu cunosc alte companii și organizații care să își cheltuie resursele proprii în felul acesta. Nu știu dacă mai există”, a declarat Cristina Mitchievici, Event Manager.

PAUZĂ DE REORGANIZARE

La rândul său, directorul Aeroportului „Alexandru Podgoreanu” din Tuzla a declarat că, în această pauză va fi analizată evoluția și oportunitatea evenimentului și regândit modul de organizare. „Acest an este necesar și pentru proiectele noastre interne de dezvoltare: aeroportul Tuzla va face obiectul unor lucrări de modernizare care solicită multă resursă umană și financiară”, a spus Vasilache. Fiecare dintre cele 12 ediții de până acum s-a bucurat, pe lângă susținerea publicului, de sprijinul și implicarea a zeci de parteneri și sponsori, în fiecare an fiind semnate noi contracte de colaborare. Cu toate acestea, sunt câteva persoane și instituții care ocupă un loc special în această istorie și care au contribuit într-un mod remarcabil la buna desfășurare a evenimentului. Printre aceștia sunt Iacării Acrobați, Mihai Mărgineanu, organizațiile Suntem România și SARS și echipa Universității Al. Ioan Cuza din Iași – coordonată de prodecanul Facultății de Geografie și Geologie - Mihai Bulai.

CE EVENIMENTE MAI SUNT ÎN PLAN ANUL ACESTA

Aeromania este o absență pe care cu siguranță publicul o va resimți, însă politica deschisă a Aeroportului Tuzla va continua prin organizarea de evenimente și acțiuni (Zile ale Porților deschise, Ziua Europeană a Elicopterelor – pe 30 iunie, Școala Altfel care aduce anual peste 2.000 de copii la aeroport etc), prin disponibilitatea pentru colaborări cu companii și instituții (evenimente, teambuilding-uri, conferințe etc) și prin serviciile pe care Aeroportul Tuzla le pune la dispoziția publicului cu profesionalism (zboruri de agrement, cursuri specializate etc). În prezent este în evaluare posibilitatea de a organiza un Airport Film Festival – o săptămână a filmului de aviație, cu proiecții în aer liber, cu demonstrații de zbor, lupte aeriene și misiuni de salvare și petreceri. Ideea este originalăși interesantă– pentru ca nu a mai fost organizat niciodată un eveniment cu aceasta structură – iar lansarea sa la Tuzla ar putea fi o provocare.