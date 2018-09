Vară de FOC la Spitalul de Urgență Constanța!

Ca în fiecare vară, și sezonul trecut a fost infernal pentru cadrele medicale ale Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța. Potrivit SCJU, în urma investigațiilor de specialitate au rămas internate 9.759 de persoane, 2.331 de copii și 7.428 de adulți. Cele mai solicitate secții din cadrul SCJU au fost: Pediatrie - 1.862 de copii internați; Obstetrică Ginecologie 1 - 1.211; Cardiologie - 846 ; Neurologie - 759 , Obstetrică Ginecologie 2 - 738.

”Am mai trecut printr-o vară de foc. Am avut 41.000 de pacienți în UPU, de la 1 iunie până la 31 august, și 51% s-au internat. În iunie, 12.040, în iulie circa 14.000, în august 15.000 de prezentări. 536 de pacienți am avut într-o singură zi, mai exact pe 1 august. Colegii mei au înțeles că a trebuit să asigurăm și asistența la Neversea; au venit din timpul liber, am menținut aceeași capacitate pe urgența”, a declarat medicul șef al Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, dr. Rodica Tudoran.

STATISTICĂ! Astfel, potrivit SCJU, în urma investigațiilor de specialitate, au rămas internate 9.759 de persoane, 2.331 de copii și 7.428 de adulți. Cele mai solicitate secții din cadrul SCJU au fost: Pediatrie - 1.862 de copii internați; Obstetrică Ginecologie 1 - 1.211; Cardiologie - 846 ; Neurologie - 759 , Obstetrică Ginecologie 2 - 738.

Principalele motive pentru care pacienții s-au prezentat în Urgență au fost:

La adulți: patologie cardiacă acută (sindroame coronariene acute, edem pulmonar acut, tulburări de ritm și de conducere) și acutizări ale unei patologii cardiace deja existente, patologii neurologice (agravate de expunerea la soare, căldură, deshidratare), accidente rutiere, traumatisme, patologia de weekend (insolații, etilism, consum de stupefiante).

La copii: sindroame febrile, deshidratare cauzată de vărsături, diaree, infecții respiratorii, traumatisme. În timpul acestui sezon estival, în secția Anestezie Terapie Intensivă din cadrul SCJU au fost internați 11 pacienți (adulți și copii) care suferiseră accidente de submersie. Deși personalul medical a depus tot efortul posibil, 6 dintre aceștia au decedat, iar 2 au fost transferați la spitale din București.

CLASIFICARE PE VÂRSTE În cele 3 luni de sezon estival, la UPU au fost înregistrați 1.206 de copii cu vârste de până într-un an, 9.245 de pacienți cu vârste cuprinse între 1 și 16 ani, 6.114 (17-30 ani), 8.410 (31-50 ani), 5.029 (51-65 ani), 5.350(>65).

Un număr mare, respectiv 261 de pacienți, au ajuns intoxicați cu substanțe psihotrope, dintre care 72 au fost depistați pozitiv; restul fiind doar cobsumatori de alcool. În cele trei luni au fost 1.862 de internări.

Din nou s-a pus în discuție necesitatea unui spital cu o capacitate mai mare. Chiar și așa, managerul SCJU dr. Cătălin Grasa, a spus că nu au fost sincope. ”Din păcate, n-am văzut că apar structuri noi. Ne-ar trebui. O reședință de județ, cu 730.000 de locuitori, plus județul Tulcea, și cei care vin din Fetești, si celelalte zone, o putem defini o regiune cu un milion locuitori. Dintre acești pacienți, 3.390 au fost pe cod galben, și 705 pe cod roșu, pe cod verde sunt restul pacienților. Ar trebui să fie alte structuri care să preia acest cod verde. Nu suntem ambulatoriu”, a declarat managerul.

ACCESUL ÎN UPU! Totodată, SCJU a precizat că, potrivit legii, în cadrul UPU, accesul la consultație și tratament se face pe baza triajului care stabileşte prioritatea din punct de vedere medical. Astfel, în unităţile de primiri urgenţe funcţionează cinci coduri de culoare după care sunt clasificate urgenţele, timpii de aşteptare fiind determinaţi de gravitatea cazului, analizele solicitate, consulturile medicilor din spital şi investigaţiile suplimentare necesare: Codul roşu - resuscitare (pacienții care necesită pe loc intervenție salvatoare de viață); Cod galben - critic ( pacienții cu risc de agravare rapidă); Cod verde - urgent (pacienții cu funcții vitale stabile, urgențe minore); Cod albastru - nonurgent; Cod alb - consult.

”Primii pacienţi care sunt preluaţi, indiferent de cât de mult ar aştepta cineva, sunt cei al căror risc vital este imediat, risc evaluat în triaj, cât şi pacienţii pentru care există un risc de agravare rapidă. Timpul petrecut de pacient în UPU depinde de timpii necesari pentru realizarea analizelor și de consulturile necesare pentru stabilirea unei conduite terapeutice în spital sau în ambulator”, informează specialiștii SCJU.