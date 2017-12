Vargas a făcut diferenţa

Echipa naţională de fotbal a României a debutat cu un eşec în turneul pe care îl susţine în această perioadă în Statele Unite ale Americii. Formaţia lui Victor Piţurcă a cedat, ieri dimineaţă, cu 0-2 în faţa Uruguay-ului, diminuîndu-şi substanţial şansele de a triumfa în turneul american, pentru că echipa celestă a bifat deja al doilea succes, după 1-0 cu Irlanda de Nord. După o primă repriză echilibrată în care românii şi sud-americanii şi-au împărţit ocaziile, formaţia lui Oscar Washington Tabarez a rupt echilibrul imediat după reluare, golgeterul campionatului argentinian Gonzalo Vargas semnînd o "dublă" prin care a tranşat victoria echipei sale. Mai întîi Vargas a profitat de o indecizie a cuplului Tamaş - Iencsi (min.46), iar mai apoi a speculat o respingere greşită a lui Lobonţ (min.59). Eforturile din final ale lui Nicoliţă, D.Niculae sau Mutu nu şi-au găsit concretizarea pe tabela de marcaj, astfel că România a debutat cu stîngul în turneul american. Au evoluat - România: Lobonţ - Contra, Tamaş, Iencsi (67 M.Rădoi), P.Stoica - Opriţa (57 Nicoliţă), Ov.Petre (66 D.Goian), Cociş, Şoavă (46 Boştină) - Mutu, M.Niculae (46 D.Niculae); Uruguay: Carini - Lopez, Valdez, Godin, Scotti - Perez (72 Gonzalez), Pablo Garcia, Giacomazzi - Estoyanoff (86 Fernandez), Vargas (79 Surraco), Abreu.

Irlanda de Nord ne ia peste picior

Mijlocaşul nord-irlandez Ivan Sproule a declarat că reprezentativa ţării sale va spulbera echipa României în meciul amical care va avea loc sîmbătă, la Chicago. "Vom spulbera România. Am încredere că le putem produce românilor o mare supărare. În ciuda faptului că sîntem împreună doar de o săptămînă, cred că putem obţine un rezultat bun. Am arătat ce putem în meciul cu Uruguay, deşi nu făcusem decît două antrenamente şi acelea într-o singură zi. Suntem încrezători că vom reuşi, că putem produce o surpriză. Sîntem optimişti şi nu văd de ce nu am cîştiga", a spus jucătorul legitimat la Hibernian. După înfrîngerea cu Uruguay (0-2), naţionala României va mai disputa două partide în turneul din SUA, urmînd să joace cu Irlanda de Nord (sîmbătă, ora 4.00) şi Columbia (sîmbătă, ora 22.30), ambele la Chicago, pe stadionul "Soldier Field".