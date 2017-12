Variante de lucru

Când va fi organizat referendumul pentru revizuirea Constituţiei? Este una dintre întrebările care macină clasa politică românească, mai ales după ce Curtea Constituţională (CC) a decis că reducerea pragului minimal la referendum, de la 50 la 30%, poate intra în vigoare abia peste un an. „După ce trece acest an - ca jurist îmi este foarte greu să înţeleg de unde a venit anul ăla, dar politic pot să înţeleg - deci, după ce trece acest an de carantină, putem să organizăm foarte bine referendumul. Că se va organiza odată cu primul tur al prezidenţialelor, nu-i nimic rău, cred că şi preşedintele Băsescu a făcut un referendum odată cu primul tur. Dacă mă întrebaţi astăzi, mi se pare cel mai raţional acest lucru (suprapunerea referendumului cu alegerile prezidenţiale - n.r.), dar e o decizie pe care nu pot să o iau eu, o să discutăm şi o să decidem“, a declarat preşedintele PSD, premierul Victor Ponta, precizând că subiectul va fi discutat în USL.

Amintim că modificarea Legii referendumului, prin care pragul electoral se reduce la 30%, este constituţională în măsura în care nu se aplică referendumurilor organizate în decurs de un an de la data intrării în vigoare a legii, după cum a decis, miercuri, CC. Liderul PNL, Crin Antonescu, a declarat că o decizie privind momentul referendumului pentru revizuirea Constituţiei, după decizia de miercuri a CC, va fi luată în USL, el menţionând că sunt luate în calcul toate variantele, inclusiv amânarea pentru anul viitor, chiar şi odată cu alegerile prezidenţiale. La rândul său, preşedintele Traian Băsescu a afirmat, comentând ideea cuplării referendumului pentru noua Constituţie cu prezidenţialele, că unui preşedinte nu îi poţi modifica atribuţiunile în timpul mandatului, el adăugând: „Şi pentru când laşi preşedintele-paiaţă, cum i-am spus eu, pentru după mandatul tău?“. Spre deosebire de Ponta, vicepremierul şi ministrul Dezvoltării, Liviu Dragnea, a declarat că nu renunţă, ca urmare a deciziei CC privind constituţionalitatea pragului electoral la referendum, la ideea consultării populare în octombrie, menţionând că aceasta ar putea să dureze trei zile. De cealaltă parte, preşedintele PDL, Vasile Blaga, a declarat, întrebat despre variantele USL privind organizarea referendumului pentru Constituţie, că „probabil“ acesta ar trebui făcut „în două-trei nopţi în toamnă“.