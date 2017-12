Varicela face victime printre adulţi!

19:24:16 / 04 Mai 2017

Varicela la 41 de ani.

La mine ca adult (femeie 41 de ani), a debutat cu simptome de raceala sau gripa sau viroza...Toate la un loc. Nu știam ce am.Slăbiciune și dureri de spate cu ușoare intepaturi, mă dureau pulpele și genunchii ca după un efort fizic intens., durere de cap în fundul ochilor ...noaptea stare de frig, frisoane, temperatura,transpiratii, ziua eram binișor, adica funcțională. Am luat în prima faza teraflu sinus și extra, chestii de raceala.În a treia zi, surpriza:bubițe. ...unele mai mari, unele mai mici- pa gat, decolteu, trunchi și ceva pa mâini. .....Menționez ca în prima faza am avut o bubița pe mana pe care am confundat o cu un cos. ..Am spart-o...Am dat cu spirt, mare greșeală. In prezent fac tratament cu aciclovir pastile de 400 mg /2 pastile la 4 ore!!! Iau la 6, la 10, 14, 18, 22.Noaptea , pauza.Pentru dureri agocalmin sau paracetamol sau nurofen.Seara mai iau un aerius. La bube-celebra mixtura mentolata care se da si la zona zoster. Am în continuare durerI de frunte și de ochi, m-am izolat în camera și m am imbracat în rosu din cap pana în picioare...cică erup mai repede (de la babe citire, găsit pe net). Dush o sa fac partial In rest? Mă informez pe net...ca medicii iți trântesc reteta în brațe și te trimit la farmacie...Nu ai voie sa mănânci alimente acide și grase, prăjeli. .Nu am primit nimic pentru ridicat imunitatea si implicit scurtat perioada de boala...Am găsit pe net un OrthoImun-192 de lei , niște vitamine puternice pentru boli care afecteaza imunitatea.....Sanatate va doresc .Am scris polologhia asta în speranța de a va ajuta sa depistati fff repede VARICELA...La adult poate fi fatala din cauza unor complicații. ..A...uitam eu am luat de la tata care la 67 de ani a făcut săracul , zona zoster....alta "fericire"de boala....Și da....Am făcut boala acum la 41 de ani pentru ca probabil în copilărie ori nu am făcut sau dacă am făcut a fost vreo forma mai ușoară și nu așa de agresiva....Oricum televiziunile ar trebui sa facă o companie în sensul ăsta. ..sa știe populația ce și cum...