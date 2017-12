Varicele - cauze, opţiuni de tratament, lucruri pe care ar trebui să le ştiţi

08:51:18 / 15 Septembrie 2014

Nu exista ciorapi buni in farmacii

In farmacii nu se gasesc ciorapi compresivi estetici si la un pret rezonabil. Se gasesc doar ciorapi foarte grosi, urati si scumpi. Eu am noroc sa am pe cineva care imi aduce ciorapi belgieni BOTA. Nu stiu de ce farmaciile nu importa ciorapi belgieni sau italieni.