Vârstnicii Constanței, invitați la masă

Cum este traiul pensionarilor în România? Am fi tentați să spunem că este lipsit de griji, întrucât au mai mult timp la dispoziție, față de tineri, să facă tot ceea ce poftesc. Totuși, dacă stăm să ne gândim că după zeci de ani de muncă primesc pensii mici, din care nu-și permit decât să-și cumpere strictul necesar, realizăm că viața lor este mai puțin veselă. Din acest motiv, patronii de restaurante și hoteluri, la rugămintea primarului Constanței, Radu Mazăre, la sfârșit de sezon estival, au pregătit un ospăț pentru vârstnici.

MASĂ ȘI DANS Deoarece, în acest an, afacerile din Mamaia și Satul de Vacanță au mers ca pe roate, ieri, patronii Cuptorului cu Plăcinte, din Satul de Vacanță, au chemat peste 200 de vârstnici să-i cinstească. Nici proprietarii hotelului Bavaria Blu nu s-au lăsat mai prejos și au răsfățat aproximativ 370 de pensionari cu bucate alese, într-un cadru ambiental deosebit. „I-am invitat pe oameni la masă, așa cum obișnuim în fiecare an, și am adus o trupă de muzică live, care să le cânte piese din repertoriul internațional, reprezentative pentru vremurile în care pensionarii se aflau în floarea vârstei. Doar așa le putem oferi vârstnicilor ocazia de a se simți din nou tineri”, a declarat managerul hotelului, Florentina Dumitrache. Așa cum reiese din declarația vârstnicilor, gestul oamenilor de afaceri a fost apreciat. „Este o dovadă de respect la adresa noastră. Sezonul s-a încheiat, iar patronii ar fi putut să nu ne ofere nimic, însă nu a fost așa. Faptul că ne-au servit cu mâncarea pe care, în mod normal, nu ne permiteam s-o consumăm, și că ne-au dat posibilitatea de a interacționa cu persoanele din generația noastră, nu poate decât să ne bucure”, a declarat Vasile Prichici, în vârstă de 62 de ani. La o altă masă, o pensionară s-a arătat încântată de ambianță. „Mă simt din nou tânără! Mă bucur că am fost chemată, pentru că așa am avut ocazia să ies din monotonie. Muzica este foarte frumoasă, iar tinerii de pe scenă sunt la fel de frumoși. Ei îmi amintesc de vremurile în care mergeam la restaurant cu prietenii. Chiar am și dansat”, a spus Viorica Pirău, de 75 de ani.