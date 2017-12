Vârstnicii constănţeni condamnă deciziile Executivului

În ciuda vremurilor de criză în care Guvernul preferă să taie din pensiile vârstnicilor şi aşa insuficiente pentru ca un pensionar să poată trăi decent, Primăria Constanţa continuă acordarea ajutoarelor lunare pentru cuplurile de vârstnici care împlinesc 50 de ani de la căsătorie şi pentru vârstnicii care împlinesc 80 de ani. Şi în această lună, alţi 233 de vârstnici care sărbătoresc 80 de ani de viaţă şi alte 51 de cupluri care sărbătoresc 50 de ani de la căsătorie s-au bucurat de atenţie din partea primarului Constanţei prezent ca de fiecare dată la astfel de acţiuni. Ei au primit câte-o floare şi câte un plic cu 300 de lei. Evenimentul lunar organizat, ieri, la Teatrul de Stat Constanţa, a fost un bun prilej pentru vârstnici să-şi manifeste nemulţumirile faţă de decizia recentă luată de Executiv, referitoare la reducerea pensiilor cu 15% dar şi să-l roage pe Radu Mazăre să fie în continuare alături de ei în aceste vremuri grele. Unul dintre pensionarii prezenţi a criticat dur deciziile luate de Guvernul Boc sub oblăduirea lui Băsescu, explicând că măsurile adoptate de portocalii reprezintă o condamnare la moarte pentru pensionari. „Ştiu că sunteţi supăraţi de ce o să vină”, au fost primele cuvinte pe care Mazăre le-a adresat vârstnicilor, asigurându-i că ştie de situaţia lor pentru că şi mama sa l-a îndrumat întotdeauna să sprijine persoanele în vârstă. „Timp de zece ani am fost criticat, însă eu am vrut să-i ajut pe cei în vârstă. Aşa am simţit şi asta o să fac câtă vreme o să pot. O să stau cu picioarele în apă rece şi o să mă gândesc cum să vă ajut să treceţi peste această perioadă. În mine puteţi avea încredere”, a declarat primarul Constanţei, adăugând că la alegerile pentru desemnarea preşedintelui ţării „am strigat de mi s-a uscat gâtul” pentru ca oamenii să se gândească bine atunci când votează.