Vârstnicii din Constanţa, aniversați de Primărie

La mai bine de şapte ani de când România a intrat în UE, prea mulți vârstnici sunt nevoiţi să trăiască din pensii inadmisibil de mici, nedemne de Europa, cu toate că au muncit o viaţă întreagă. Totuşi, ei au încă puterea de a merge mai departe, demonstrându-ne tuturor că doar cu o atitudine optimistă şi cu o viaţă echilibrată putem atinge o vârstă înaintată. Pentru această lecţie, Primăria municipiului Constanţa a răsplătit ieri, aşa cum obişnuieşte în fiecare lună, vârstnicii care au împlinit 80 de ani şi cuplurile care şi-au serbat „nunta de aur”.

RECOMPENSĂ În cadrul evenimentului organizat în sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor, Primăria le-a oferit celor 145 de bătrâni care au împlinit 80 de ani şi celor 31 de cupluri care aniversează 50 de ani de căsătorie suma de 300 de lei şi gladiole. Înainte de începerea evenimentului, bătrânii se îndreptau cu paşi mărunţi spre scaune. Mai apoi, aşteptau timizi să-şi audă numele, pentru a-şi primi cadoul, într-o atmosferă sobră, pe un fond muzical mai puţin vesel - doine populare. Odată cu apariţia primarului Radu Mazăre în sală, s-a destins şi atmosfera.

FELICITĂRI Mazăre a ținut să-i felicite personal pe toţi oamenii din sală, ocazie cu care le-a ascultat şi of-urile acelora care se confruntă cu o situaţie financiară dificilă. „Cred că este normal ca un primar să-i felicite pe toţi cei care au împlinit aceste vârste venerabile, pe toţi cei care au muncit mult în ţara asta, care au crescut copii şi nepoţi. (...) Aţi văzut că, de-a lungul vremurilor, atâta lume mă acuza pentru faptul că am grijă de cei în vârstă, dar eu cred că dumneavoastră sunteţi cei de care orice autoritate ar trebui să ţină cont, pentru că nu mai sunteţi în putere, nu mai puteţi să alergaţi, să vă luaţi un serviciu. Vă confruntaţi cu bătrâneţile, cu greutăţile, cu bolile, şi de aceea trebuie să îi respectăm şi să-i ajutăm pe cei care ne-au dat viaţă”, a declarat primarul. În plus, Radu Mazăre a afirmat că va încerca să-i sprijine în continuare pe vârstnicii ale căror pensii s-au majorat cu puţin, astfel încât au depășit pragurile de venit până la care se oferă diverse facilități locale. „Mi-a spus cineva că au crescut pensiile. O să încercăm, să vedem cum putem să corelăm limita la pachete, la gratuitate, s-o ducem mai sus, la 950 - 1.000 de lei”, a spus Mazăre.

Evenimentul a adus multă bucurie în sufletele bătrânilor. „Aceşti bani sunt bineveniţi, pentru că-i voi strânge pentru mâncare şi medicamente, pentru că pensia mea este foarte mică - 450 de lei - şi cu greu fac faţă cheltuielilor. Totuşi, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reuşit să trec peste toate greutăţile şi am ajuns la această vârstă”, a declarat Ignat Ecaterina, în vârstă de 80 de ani. Într-o situaţie mai fericită se regăseşte unul dintre cuplurile premiate, care a dezvăluit secretul unei căsnicii reuşite. „Ne-am căsătorit de copii şi ne-am înţeles foarte bine. Cu dragoste, înţelegere şi sănătate, am ajuns să împlinim 58 de ani de căsătorie”, au declarat soţii Ciuchindel.