Vârstnicii, sărbătoriţi de Primăria Constanţa

80 de ani poate să fie o vârstă frumoasă atunci când trăieşti frumos! Aşa consideră şi un cuplu de octogenari (Ion şi Joiţa Dumitrescu) care a venit, ieri, la Casa de Cultură a Sindicatelor să primească fiecare o floare şi un plic cu 300 de lei din partea Primăriei Constanţa. Ei fac parte din cei 191 de vârstnici care au împlinit 80 de ani şi cele 50 de cupluri care au împlinit 50 de ani de la căsătorie recompensaţi de municipalitate pentru contribuţia la dezvoltarea municipiului Constanţa. Alături de ei a fost şi primarul Constanţei, Radu Mazăre, care a venit să le ofere personal cadourile din partea autorităţilor. El le-a spus celor prezenţi cât de important este ca părinţii să fie îngrijiţi de copii. „O iau pe mama peste tot, o plimb. Încerc să-i mai alin durerea şi singurătatea după ce a rămas fără tata. Cred că aşa e normal să fie. Mă doare când văd oameni în vârstă care sunt abandonaţi. Este cel mai frumos şi cel mai curat lucru să ai grijă de cei care ţi-au dat viaţă”, a declarat Mazăre.

60 DE ANI DE CONVIEŢUIRE Povestea de iubire a lui Ion şi a Joiţei Dumitrescu a început în urmă cu 60 de ani, într-un tren cu ruta Sibiu - Mangalia. Niciunul dintre ei nu prevedea ce avea să le rezerve călătoria cu trenul, însă îşi aduc aminte cu exactitate momentul în care s-au cunoscut. Parcă ar fi fost ieri. „Era 12 mai 1953. A fost dragoste la prima vedere. El venea de la Făgăraş, de la nişte cursuri, şi eu veneam de la Slatina, locul unde am copilărit. Eu nu găseam loc în tren şi am nimerit într-un compartiment cu doi ofiţeri. Aşa am intrat în vorbă. Prima lui întrebare a fost: „La ce şcoală mergeţi, domnişoară?”, povesteşte Joiţa. Ea îşi are originile de prin partea Piteştiului, el a fost crescut în Mangalia. Ambii aveau 20 de ani când s-au întâlnit prima oară. Întâmplarea a fost să fie născuţi chiar în aceeaşi lună: el în 3 februarie, iar ea în 25 februarie 1933. N-au stat prea mult pe gânduri şi, două luni mai târziu, el a vizitat-o acasă, la Slatina, şi i-a cunoscut părinţii. „În 2 august ne-am logodit şi în 27 septembrie ne-am căsătorit. Am avut o nuntă frumoasă. Eu am venit după el, la Mangalia, pentru că el era ofiţer în Marină. Am stat doar trei luni, pentru că apoi ne-am stabilit la Constanţa. La scurt timp de la nuntă, după nouă luni şi jumătate am avut şi primul copil. O fată. Şi după doi ani a venit şi al doilea copil. O altă fată”, a mai spus octogenara. Acum fetele au 59 şi respectiv 57 de ani.

NEPOATE GEMENE Cei doi se mândresc cu nepoate gemene, care au 33 de ani. De la una dintre ele au şi o strănepoată, de trei ani şi jumătate. „Fetele nu sunt lângă noi, una e în Bucureşti şi una în Dubai de vreo zece ani. Dar vorbim zilnic cu ele şi aşa ne trece dorul”, povesteşte Joiţa. Vârstnica îşi aminteşte că viaţa alături de un militar a fost foarte grea pentru că mai mereu era plecat. „Am crescut fetele mai mult singură. De multe ori venea acasă, intra pe uşă şi... suna telefonul. Nici nu apuca să dea mantaua jos, nu apuca să mănânce... Pleca din nou şi se întorcea după două-trei zile. Nici nu a ştiut cum au crescut fetele. În schimb, a crescut gemenele”, spune femeia. La rândul său, octogenarul povesteşte că se afla acolo unde munca îl chema. „Acum suntem priviţi ca o povară”, spune deznădăjduit bătrânul.

Bunicul lui Răducu Mazăre a împlinit 80 de ani

Printre octogenarii sărbătoriţi, ieri, de Primăria Constanţa s-a numărat şi Aurel Petcu, bunicul lui Răducu Mazăre şi tatăl Ianinei Petcu (mama lui Răducu). El a împlinit 80 de ani. El a fost deja sărbătorit în familie, dar primarul Radu Mazăre a vrut să îl aducă pe scenă şi să îl felicite pentru vârsta venerabilă. „Vreau să ne întâlnim când vom împlini 90 ani, dar nu mă supăr dacă facem şi 100 de ani”, a spus Aurel Petcu.