Vârstnicii, sărbătoriţi în tot judeţul

Ca în fiecare an, primăriile din judeţ au organizat manifestări ample pentru celebrarea Zilei internaţionale a persoanelor în vârstă. Printre administraţiile care au derulat astfel de activităţi este cea din Mangalia, unde Primăria a invitat cetăţenii de vârsta a treia să participe la diverse acţiuni dedicate lor. Vineri, 1 octombrie 2010, foaierul Casei de Cultură era plin de pensionari veniţi să se înscrie şi să participe la concursul de table. Majoritarea jucătorilor de table erau bărbaţi, dar printre ei s-au strecurat şi două doamne. Din păcate, norocul nu le-a surâs, iar domnii şi-au împărţit premiile. În schimb, pensionarele s-au întrecut în competiţia de artă culinară, iar la loc de cinste s-au aflat delicatesele bucătăriei româneşti. „Deşi ne confruntăm cu un an dificil din punct de vedere economic, am făcut eforturi pentru a le asigura această zi activă persoanelor vârstnice din municipiul Mangalia”, a declarat primarul Claudiu Tusac.

Ziua de 1 octombrie a fost una specială şi pentru pensionarii din Medgidia. Primăria le-a pregătit, şi anul acesta, un cadou de ziua lor. La fel ca în anii trecuţi, la Clubul Pensionarilor au avut loc un spectacol muzical, oferit de artiştii Casei de Cultură „I.N. Roman”, şi o masă festivă. Totodată, administraţia locală le-a oferit pensionarilor şi bilete gratuite la Festivalul Dan Spătaru, în perioada 1 - 3 octombrie. La spectacolul din cadrul Clubului Pensionarilor a fost prezent viceprimarul Sorin Ţuţuianu, sosit în mijlocul pensionarilor pentru a le adresa câteva urări: „Ştiu că treceţi şi dumneavoastră, ca de altfel toată ţara, printr-o perioada dificilă, pricinuită de măsurile drastice impuse de cei de la conducerea ţării, însă vă rog să nu vă pierdeţi speranţa şi să vă bucuraţi în continuare de viaţă”, a spus viceprimarul. La Cumpăna, vârstnicii au petrecut, de ziua lor, la Clubul Înţelepţilor din localitate, iar în comuna Mircea Vodă, primarul Dumitru Dedu le-a oferit pensionarilor o masă festivă şi un spectacol artistic.