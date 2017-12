Vasile Blaga, audiat la Parchetul instanţei supreme

Fostul ministru de Interne Vasile Blaga a fost audiat, ieri, la Parchetul instanţei supreme, în calitate de martor în legătură cu o hotărîre de Guvern prin care s-a decis vînzarea a 8% din acţiunile Petrom către salariaţi. Potrivit unor surse judiciare, mai mulţi foşti membri ai Guvernului au fost chemaţi la Parchetul instanţei supreme pentru a fi audiaţi în legătură cu vînzarea acţiunilor Petrom către salariaţi. Sursele citate au precizat că în cursul zilei de luni erau aşteptaţi să vină la Parchetul instanţei supreme premierul Călin Popescu Tăriceanu şi fostul vicepremier Gheorghe Seculici. Vasile Blaga a declarat că s-a prezentat la Parchet ca martor în acest dosar şi a arătat că le-a spus procurorilor ceea ce a declarat şi în momentul în care se dezbătea problema respectivului proiect de act normativ. \"Mi-am menţinut punctul de vedere, am precizat ceea ce am spus şi atunci: nu era nevoie de nicio ordonanţă de Guvern în plus, legea fiind acoperitoare pentru a se poate face transferul de acţiuni Petrom de la Ministerul Economiei către salariaţi. Deci, nu era nevoie de niciun act normativ în plus\", a spus Blaga. El a amintit că, în calitate de ministru al Administraţiei şi Internelor, s-a opus proiectului de hotărîre de Guvern, alături de ministrul Justiţiei de la acea vreme, Monica Macovei, şi de ministrul Finanţelor, Ionuţ Popescu. La începutul lui 2007, liderul sindicaliştilor Petrom, Liviu Luca, a fost audiat ca martor în dosarul privind privatizările unor societăţi, sindicalistul fiind chestionat în legătură cu pachetul de acţiuni de opt la sută destinat salariaţilor companiei.