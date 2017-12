Vasile Blaga: “Ne păstrăm ca ţintă obţinerea unui scor naţional de 25 de procente”

Senatorul Vasile Blaga, şeful campaniei PDL pentru alegerile locale, a declarat, ieri, că ţinta democrat liberalilor pentru alegerile locale rămâne obţinerea unui rezultat de 25% la nivel naţional şi a precizat că la Bucureşti va fi foarte greu de obţinut un scor similar celui de la scrutinul din anul 2008. „O să observaţi după numărul de voturi şi numărul de mandate de primari şi preşedinţii Consiliilor judeţene, aşa se fac analizele, şi o să vedeţi că o să câştigăm chiar dacă nu cred că există în acest moment vreo analiză publicată de diverse case de sondaje care să nu dea candidaţii PDL net sub cei ai USL. Nu am văzut\". Blaga s-a arătat convins că PDL va câştiga în Dâmboviţa nu doar şefia Consiliului judeţean, dar şi primăria municipiului reşedinţă de judeţ, Târgovişte şi majoritatea oraşelor din judeţ. Referitor la şansele pe care le are PDL la alegerile de duminică, acolo unde democrat-liberalii au pierdut primari şi preşedinţi de Consilii judeţene, Blaga a spus: \"Am pierdut 154 de primari şi au venit spre noi 134. Noi am avut 865 de primari. Discutăm luni dimineaţă\". (A.M.)